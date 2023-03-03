Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»

Дмитрий Орлов сыграл первый домашний матч в «Брюинз», продлил результативную серию и помог лучшей команде лиги добиться исторического достижения.

«Никогда не думал, что этот момент настанет»

Орлов провел насыщенную неделю после первого в карьере обмена. 31-летний российский защитник отправился из «Вашингтона» в «Бостон» вместе с форвардом Гарнетом Хэтэуэем. «Кэпиталз» и «Брюинз» оформили сделку при участии «Миннесоты» в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Обладатель Кубка Стэнли-2018 покинул столичный клуб по ходу своего 11-го сезона с истекающим летом большим контрактом.

«Никогда не думал, что этот момент настанет, — написал Орлов в соцсетях на прощание. — Очень тяжело покидать команду, которая выбрала меня на драфте и предоставила шанс поиграть в лучшей лиге мира. «Вашингтон» стал для меня семьей и вторым домом за эти 11 лет. Никогда не забуду свой путь вместе с командой и, конечно же, самое главное достижение — победу в Кубке Стэнли. Спасибо всем одноклубникам, организации и, конечно же, фанатам. Я никогда вас не забуду».

Защитник в «Вашингтоне» провел 686 матчей и набрал 256 очков (60 голов, 196 передач) в регулярных чемпионатах, 74 игры с 23 (2+21) очками в плей-офф. После его обмена менеджмент «Кэпиталз» осуществил еще несколько сделок. И все это — на фоне провала команды Питера Лавиолетта в регулярном чемпионате. После паузы на Матч звезд «Столичные» обыграли в гостях «Бостон», а затем свалились в серию поражений и испортили свои шансы в борьбе на границе плей-офф.

Перед дебютом в «Бостоне» Орлов рассказал журналистам, что почти добрался от дома до катка перед матчем с «Анахаймом», когда генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан вызвал его на разговор, извинился, поблагодарил за время в системе клуба и объявил об обмене. Дальше потребовалось время, чтобы выйти из шока и ответить на многочисленные звонки одноклубников, построить планы и перелететь через всю Америку в Ванкувер на выездную игру новой команды.

«Это была сумасшедшая пара дней. Я никого не знал лично, но это отличная команда, которая проводит отличный сезон и ставит большие цели. Хочется помочь, показать свой максимум и наслаждаться хоккеем в этой команде, со всеми познакомиться и добиться хорошего результата, — сказал Орлов, который теперь старается не думать об истекающем контракте и досрочном расставании с «Вашингтоном». — Мне нужно освоиться в клубе, адаптироваться к системе игры, начать двигаться с этого. В голове сейчас много всего, но нужно просто сосредоточиться на игре и идти от смены к смене. Надеюсь, все пойдет хорошо».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся из России в Америку после горя в семье и вышел на лед в том же домашнем матче с «Анахаймом». В послематчевом интервью форвард не скрывал разочарования из-за обмена.

«Что ж, это печально. Отличные партнеры, хорошие друзья, хорошие игроки. Это тяжело, но что делать, это бизнес. Это жизнь, так что желаю им удачи, мы должны двигаться дальше, — сказал Овечкин. — У нас все еще есть шанс на плей-офф, мы постараемся. Никогда не знаешь, что произойдет, нужно просто продолжать играть. Такое случается, но ничего не поделать. Мы — игроки, мы должны играть, не наша работа принимать такие решения».

Дмитрий Орлов (№ 81) празднует гол в матче «Калгари» — «Бостон» (3:4 ОТ) 28 февраля в Калгари. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Спасибо «Вашингтону», что обменял меня в «Бостон»

Орлов дебютировал в «Бостоне» в гостевом матче против «Ванкувера» (3:1) и начал с 20 минут на льду без результативных действий. В этой игре забил вратарь «Брюинз» Линус Улльмарк. Дмитрий не скрывал: было непросто, но забавно сыграть почти с листа, а победа и редкий гол голкипера делают вечер еще более нерядовым.

Дальше «Бостон» на выезде победил «Эдмонтон» (3:2), Орлов в первом периоде набрал два очка за счет передач и сделал одну из них после перехвата на Конноре Макдэвиде. Капитан «Ойлерз» все равно оформил дубль, при участии Клима Костина впервые в карьере и первым в этой регулярке забил 50 голов за сезон.

Перед возвращением домой «Бостон» следом победил «Калгари» (4:3 ОТ), Орлов в первом периоде оформил дубль и затем добавил важную передачу. В соцсетях после дебютной шайбы россиянина в проходе и его общей продуктивности стали делать мемы: Дмитрий Орлов за три матча в «Брюинз» трансформировался в игрока под именем Бобби Оррлов. Легенда клуба Бобби Орр результативными подключениями в прошлом изменил представление о защитниках.

В домашнем матче «Бостона» с «Баффало» (7:1) Орлов снова получил солидное время на льду, открыл счет после половины игры и затем добавил две передачи. Все опять вспомнили об обыгрыше фамилии Дмитрия — Score-lov (от score — «забить»). В новой команде у защитника с хорошей атакующей базой стало 3 гола, столько же было в «Вашингтоне» за 43 матча сезона до обмена. 8 (3+5) очков за четыре игры — отличный старт.

«Это многое значит, честно, — сказал Орлов о дебюте в «Бостоне» после первого домашнего матча. — Это была долгая неделя. И было много эмоций. Впервые в карьере оказался в другой команде. Спасибо менеджеру «Вашингтона» за то, что обменял меня в «Бостон». Это отличная команда, лидер лиги. Рад быть здесь. Просто стремлюсь выкладываться по полной в каждом матче, стараюсь использовать шанс, как в последней игре, отдавать на льду все и наслаждаться. В команде отличная атмосфера, вы можете это видеть, насколько близки игроки. Быть здесь — нечто особенное. Мы сейчас играем в хороший хоккей, особенно сегодня. Может быть, в Калгари было не так здорово, но все равно нашли путь к победе, что важно. И это то, что делают хорошие команды».

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери доволен новичком, называет его отличным усилением, обращает внимание на его видение площадки и умелые руки с силой броска, подчеркивает надежность и жесткость в обороне и великолепие в атаке.

«Не знаю, у меня нет ответа, — улыбнулся Дмитрий на вопрос о результативности. — Знаете, возможно, дело в хорошей команде. Здесь все стараются играть друг за друга, искать пространство и стараться креативить. Если у вас много мастеров, в этой лиге важно найти место. Когда играли с «Кэпс» против «Бостона», с этой командой всегда было тяжело. И я рад быть здесь».

Отдельно — цитата про первый гол в «Бостоне» на домашней арене.

«Это потрясающе, — приводят «Брюинз» слова Орлова. — Вы всегда чувствуете любовь болельщиков в Бостоне в любом виде спорта. На это весело смотреть, здорово быть частью этого».

«Бостон» первым в сезоне набрал 100 очков, на что ему потребовался 61 матч — и это рекорд лиги. Ранее высшей планкой были 62 игры («Монреаль» в регулярном чемпионате-1976/77), еще трижды команды собирали сотню за 63 встречи («Тампа» — 2018/19, «Монреаль» — 1977/78, «Бостон» — 1971/72).

Следующий матч «Брюинз» — домашняя игра с «Рейнджерс» вечером 4 марта по московскому времени. В гости к новой команде Орлова едут его старые приятели из золотой молодежки-2011. Артемий Панарин воссоединился в Нью-Йорке с Владимиром Тарасенко и теперь — с Патриком Кейном. Чемпион из «Сент-Луиса» после первого обмена и яркого дебюта смотрится все более убедительно, чемпион из «Чикаго» после своего первого переезда только осваивается. Их всех ждет проверка лучшей командой лиги.