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3 марта, 18:30

Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Дмитрий Орлов (№ 81) празднует гол в матче «Бостон» — «Баффало» (7:1) 2 марта в Бостоне.
Фото USA Today Sports
Дмитрий Орлов (№ 81) празднует гол в матче «Калгари» — «Бостон» (3:4 ОТ) 28 февраля в Калгари.
Фото USA Today Sports
Дмитрий Орлов (№ 81) празднует гол в матче «Бостон» — «Баффало» (7:1).
Фото USA Today Sports
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Дмитрий Орлов сыграл первый домашний матч в «Брюинз», продлил результативную серию и помог лучшей команде лиги добиться исторического достижения.

«Никогда не думал, что этот момент настанет»

Орлов провел насыщенную неделю после первого в карьере обмена. 31-летний российский защитник отправился из «Вашингтона» в «Бостон» вместе с форвардом Гарнетом Хэтэуэем. «Кэпиталз» и «Брюинз» оформили сделку при участии «Миннесоты» в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Обладатель Кубка Стэнли-2018 покинул столичный клуб по ходу своего 11-го сезона с истекающим летом большим контрактом.

«Никогда не думал, что этот момент настанет, — написал Орлов в соцсетях на прощание. — Очень тяжело покидать команду, которая выбрала меня на драфте и предоставила шанс поиграть в лучшей лиге мира. «Вашингтон» стал для меня семьей и вторым домом за эти 11 лет. Никогда не забуду свой путь вместе с командой и, конечно же, самое главное достижение — победу в Кубке Стэнли. Спасибо всем одноклубникам, организации и, конечно же, фанатам. Я никогда вас не забуду».

Евгений Кузнецов (слева) с&nbsp;Никлас Бекстремом и&nbsp;Александром Овечкиным. «Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку

Защитник в «Вашингтоне» провел 686 матчей и набрал 256 очков (60 голов, 196 передач) в регулярных чемпионатах, 74 игры с 23 (2+21) очками в плей-офф. После его обмена менеджмент «Кэпиталз» осуществил еще несколько сделок. И все это — на фоне провала команды Питера Лавиолетта в регулярном чемпионате. После паузы на Матч звезд «Столичные» обыграли в гостях «Бостон», а затем свалились в серию поражений и испортили свои шансы в борьбе на границе плей-офф.

Перед дебютом в «Бостоне» Орлов рассказал журналистам, что почти добрался от дома до катка перед матчем с «Анахаймом», когда генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан вызвал его на разговор, извинился, поблагодарил за время в системе клуба и объявил об обмене. Дальше потребовалось время, чтобы выйти из шока и ответить на многочисленные звонки одноклубников, построить планы и перелететь через всю Америку в Ванкувер на выездную игру новой команды.

«Это была сумасшедшая пара дней. Я никого не знал лично, но это отличная команда, которая проводит отличный сезон и ставит большие цели. Хочется помочь, показать свой максимум и наслаждаться хоккеем в этой команде, со всеми познакомиться и добиться хорошего результата, — сказал Орлов, который теперь старается не думать об истекающем контракте и досрочном расставании с «Вашингтоном». — Мне нужно освоиться в клубе, адаптироваться к системе игры, начать двигаться с этого. В голове сейчас много всего, но нужно просто сосредоточиться на игре и идти от смены к смене. Надеюсь, все пойдет хорошо».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся из России в Америку после горя в семье и вышел на лед в том же домашнем матче с «Анахаймом». В послематчевом интервью форвард не скрывал разочарования из-за обмена.

«Что ж, это печально. Отличные партнеры, хорошие друзья, хорошие игроки. Это тяжело, но что делать, это бизнес. Это жизнь, так что желаю им удачи, мы должны двигаться дальше, — сказал Овечкин. — У нас все еще есть шанс на плей-офф, мы постараемся. Никогда не знаешь, что произойдет, нужно просто продолжать играть. Такое случается, но ничего не поделать. Мы — игроки, мы должны играть, не наша работа принимать такие решения».

Дмитрий Орлов (№ 81) празднует гол в матче «Калгари» — «Бостон» (3:4 ОТ) 28 февраля в Калгари. Фото USA Today Sports
Фото USA Today Sports

«Спасибо «Вашингтону», что обменял меня в «Бостон»

Орлов дебютировал в «Бостоне» в гостевом матче против «Ванкувера» (3:1) и начал с 20 минут на льду без результативных действий. В этой игре забил вратарь «Брюинз» Линус Улльмарк. Дмитрий не скрывал: было непросто, но забавно сыграть почти с листа, а победа и редкий гол голкипера делают вечер еще более нерядовым.

Дальше «Бостон» на выезде победил «Эдмонтон» (3:2), Орлов в первом периоде набрал два очка за счет передач и сделал одну из них после перехвата на Конноре Макдэвиде. Капитан «Ойлерз» все равно оформил дубль, при участии Клима Костина впервые в карьере и первым в этой регулярке забил 50 голов за сезон.

Перед возвращением домой «Бостон» следом победил «Калгари» (4:3 ОТ), Орлов в первом периоде оформил дубль и затем добавил важную передачу. В соцсетях после дебютной шайбы россиянина в проходе и его общей продуктивности стали делать мемы: Дмитрий Орлов за три матча в «Брюинз» трансформировался в игрока под именем Бобби Оррлов. Легенда клуба Бобби Орр результативными подключениями в прошлом изменил представление о защитниках.

Защитник &laquo;Бостона&raquo; Дмитрий Орлов (в&nbsp;центре) празднует забитый гол с&nbsp;одноклубниками. Орлов расцвел после ухода от Овечкина. Он отдает, забивает и идет за новым кубком

В домашнем матче «Бостона» с «Баффало» (7:1) Орлов снова получил солидное время на льду, открыл счет после половины игры и затем добавил две передачи. Все опять вспомнили об обыгрыше фамилии Дмитрия — Score-lov (от score — «забить»). В новой команде у защитника с хорошей атакующей базой стало 3 гола, столько же было в «Вашингтоне» за 43 матча сезона до обмена. 8 (3+5) очков за четыре игры — отличный старт.

«Это многое значит, честно, — сказал Орлов о дебюте в «Бостоне» после первого домашнего матча. — Это была долгая неделя. И было много эмоций. Впервые в карьере оказался в другой команде. Спасибо менеджеру «Вашингтона» за то, что обменял меня в «Бостон». Это отличная команда, лидер лиги. Рад быть здесь. Просто стремлюсь выкладываться по полной в каждом матче, стараюсь использовать шанс, как в последней игре, отдавать на льду все и наслаждаться. В команде отличная атмосфера, вы можете это видеть, насколько близки игроки. Быть здесь — нечто особенное. Мы сейчас играем в хороший хоккей, особенно сегодня. Может быть, в Калгари было не так здорово, но все равно нашли путь к победе, что важно. И это то, что делают хорошие команды».

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери доволен новичком, называет его отличным усилением, обращает внимание на его видение площадки и умелые руки с силой броска, подчеркивает надежность и жесткость в обороне и великолепие в атаке.

«Не знаю, у меня нет ответа, — улыбнулся Дмитрий на вопрос о результативности. — Знаете, возможно, дело в хорошей команде. Здесь все стараются играть друг за друга, искать пространство и стараться креативить. Если у вас много мастеров, в этой лиге важно найти место. Когда играли с «Кэпс» против «Бостона», с этой командой всегда было тяжело. И я рад быть здесь».

Отдельно — цитата про первый гол в «Бостоне» на домашней арене.

«Это потрясающе, — приводят «Брюинз» слова Орлова. — Вы всегда чувствуете любовь болельщиков в Бостоне в любом виде спорта. На это весело смотреть, здорово быть частью этого».

3&nbsp;марта. &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оттава&raquo;&nbsp;&mdash; 3:5. Артемий Панарин. Панарин получил в партнеры суперзвезду. Что не получилось в первой игре?

«Бостон» первым в сезоне набрал 100 очков, на что ему потребовался 61 матч — и это рекорд лиги. Ранее высшей планкой были 62 игры («Монреаль» в регулярном чемпионате-1976/77), еще трижды команды собирали сотню за 63 встречи («Тампа» — 2018/19, «Монреаль» — 1977/78, «Бостон» — 1971/72).

Следующий матч «Брюинз» — домашняя игра с «Рейнджерс» вечером 4 марта по московскому времени. В гости к новой команде Орлова едут его старые приятели из золотой молодежки-2011. Артемий Панарин воссоединился в Нью-Йорке с Владимиром Тарасенко и теперь — с Патриком Кейном. Чемпион из «Сент-Луиса» после первого обмена и яркого дебюта смотрится все более убедительно, чемпион из «Чикаго» после своего первого переезда только осваивается. Их всех ждет проверка лучшей командой лиги.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
Бобби Орр
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