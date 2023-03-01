Орлов расцвел после ухода от Овечкина. Он отдает, забивает и идет за новым кубком

Суперстарт: 5 очков в трех матчах!

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Бостон» — 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Орлов — 4 (Линдхольм, Носек), 4:47 — 0:1. Орлов — 5 (Дебраск, Бержерон), 13:39 — 0:2. Коулмэн — 13 (Андерссон), 21:07 — 1:2. Дюбе — 17 (Тоффоли, Танев), 48:16 — 2:2. Юбердо — 12 (Кадри, Пеллетье), 49:33 — 3:2. Заха — 15 (бол., Орлов, Дебраск), 54:07 — 3:3. Макэвой — 5 (Бержерон, Маршан), 64:55 — 3:4.

Вратари: Владарж (Маркстрем, 20:00) — Ульмарк.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 57 (19+20+12+6) — 20 (5+4+8+3).

Наши: Задоров (15.08/1/0) — Орлов (22.27/3/+3).

1 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Неожиданный обмен по ходу сезона — стресс для хоккеиста любого уровня. Особенно если он на протяжении 11 лет играет за одну команду и пустил корни в одном городе. Новые партнеры и требования тренеров, незнакомый город, бытовые хлопоты и необходимость перевозить семью, давление болельщиков — любой из этих факторов может затянуть адаптацию в чужих краях на неопределенный срок. Поэтому, когда сроднившийся с «Вашингтоном» Дмитрий Орлов незадолго до дедлайна оказался в «Бостоне», многие искренне начали за него переживать.

Сможет ли он найти себя без русского окружения? Как на него повлияет разлука с Овечкиным? Не придется ли ему начинать свой путь в новой команде с третьей пары? Впишется ли в мощную и упакованную оборону «Мишек»? Найдет ли общий язык с Джимом Монтгомери? Вопросов касательно его переезда в Массачусетс действительно хватало. Однако приносить пользу одному из главных фаворитов этого сезона россиянин начал с первых же матчей. Помните, мы писали вчера, как 32-летний защитник потихоньку обживается в «Бостоне»? Забудьте. Он уже во всю покоряет его болельщиков!

Если вчера в матче с «Эдмонтоном» Орлову хватило периода, чтобы отметиться двумя чрезвычайно важными ассистентскими действиями, то сегодня во встрече с «Калгари» за аналогичное время он отметился уже голевым дублем. Причем в моменте с первым голом ему вообще не потребовалась помощь партнеров. На пятой минуте россиянин, только-только вышедший со скамейки, получил шайбу на своей синей линии, в одиночку затащил ее в чужую зону и смело бросил в дальнюю «девятку» над плечом голкипера «Флэймз» Дэна Владаржа. И, как известно, смелость города берет. Чего уж тогда говорить о втором номере «Огоньков».

А вот второго гола новичка «Брюинз» не состоялось бы без Патриса Бержерона, который вчистую выиграл точку у ворот хозяев. И стоило канадскому центру скинуть прямо со вбрасывания шайбы в район правого круга вбрасывания, как Дмитрий не стал мудрить и могучим щелчком в касание вновь огорчил чешского вратаря.

Долгое время дубль Орлова позволял гостям вести в счете. Однако во втором и третьем периоде «Бостон» прилично сдал, пропустив трижды подряд, и к 50-й минуте впервые оказался в роли догоняющего. Примечательно, что в эпизодах с голами Блейка Коулмана и Диллона Дюбе на льду у «Мишек» была пара Гжельчик — Макэвой. А ведь в прошлом матч с «Ойлерз» неприкасаемый парень с 73-м номером играл с Орловым, и их тандем выглядел по-настоящему здорово. Оттого и удивительно, что у Джима Монтгомери на этот счет имелось другое мнение.

Куда важнее, что этой ночью россиянин получил вменяемое игровое время в большинстве, сыграв в общей сложности в формате «5 на 4» 2 минуты и 20 секунд. А еще круче, что Дмитрий не подвел тренеров за доверие, заполировав дубль голевой передачей на пустой угол Павлу Захе. Кстати, а вы тоже слышите отчетливое русское «бегом, бегом, бегом» за несколько секунд до спасительной шайбы чешского нападающего? Куда смешнее, что сразу после этого болельщики в шутку начали отмечать, что по среднему количеству очков за игру в составе «Брюинз» Орлов уже превосходит самого Бобби Орра.

В итоге очередной пас воспитанника «Кузни» помог гостям затащить игру в овертайм, где за свои два минуса в основное время исправился Чарли Макэвой. Однако кто сегодня в Массачусетсе будет говорить об американце, когда в составе «Бостона» здесь и сейчас рождается новая звезда?