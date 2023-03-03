Панарин получил в партнеры суперзвезду. Что не получилось в первой игре?

«Оттава» обыграла в гостях «Рейнджерс» без Игоря Шестеркина.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Оттава» — 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Голы: Крайдер — 27 (мен., Фокс, Зибанежад), 6:31 — 1:0. Пинто — 16 (Дебринкэт, Батерсон), 29:42 — 1:1. Брассар — 10 (Джозеф, Гэмбрелл), 30:03 — 1:2. Труба — 5 (Панарин, Трочек), 32:15 — 2:2. Тарасенко — 14 (Зибанежад, Харпур), 34:54 — 3:2. Брассар — 11 (Жиру), 41:35 — 3:3. Жиру — 26 (Хэмоник, Ткачак), 43:26 — 3:4. Штюцле — 29 (п.в., Ткачак, Жиру), 57:18 — 3:5.

Вратари: Галак (57:09 — 57:18, 57:52) — Тэлбот.

Штраф: 6 — 21.

Броски: 32 (12+14+6) — 34 (8+14+12).

Наши: Панарин (20.51/6/-2), Тарасенко (16.39/5/0) — Зуб (17.10/0/0).

3 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Руководство «Рейнджерс» порадовало Артемия Панарина последними сделками. Сначала выменяли из «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, с которым он выиграл золото МЧМ-2011 в Баффало. Сложно оценить, насколько сильно приливы ностальгии ощущались за океаном, но российские коллеги, в том числе и я, рассчитывали, что Жерар Галлан объединит форвардов в одном звене. Так, собственно, и произошло, но сладкие воспоминания о прошлом не всегда приносят эффект в настоящем. А иногда — откровенно разочаровывают. Вот и в «Рейнджерс» российская связка продержалась вместе недолго.

Вторая осчастливившая Панарина сделка — долгожданный обмен с «Чикаго» и воссоединение с давним партнером Патриком Кейном. Ньюйоркцы без больших потерь получили стареющую суперзвезду с истекающим контрактом. На бумаге атака «Рейнджерс» смотрится устрашающе. Опции, на которые может рассчитывать Галлан, серьезно увеличились по сравнению с прошлым сезоном. Тренер «Рейнджерс» сразу заверил, что Панарин и Кейн начнут в одном звене — так и произошло в дебютном для Патрика домашнем матче против «Оттавы».

Старых друзей по «Чикаго» в центре связал Винс Трочек, призванный подчищать за партнерами ошибки и пахать в обороне. Небрежности в действиях Панарина и Кейна хватало. По первому периоду чувствовалось, что форварды не до конца понимали механику тройки: было много неточных передач и потерь. Панарин с Кейном вышли вместе и в пятиминутном большинстве. Розыгрыш «Рейнджерс» не задался — все сбивалось на индивидуализм. А героем периода стал Крис Крайдер. Американец подловил «Сенаторз» на ошибке и забил в меньшинстве.

Четверть первого периода «Оттава» оборонялась в формате «4х5», но избежала солидного разрыва по опасным моментам. Был близок к голу Тим Штюцле, но бросок немца подменивший Игоря Шестеркина Ярослав Галак блестяще поймал ловушкой.

Парад удалений «Оттавы» продолжился во втором периоде. Отметился первым штрафом за новую команду защитник Джейкоб Чикран, обменянный из «Аризоны». Галлан переставлял Панарина и Кейна по флангам в первой спецбригаде большинства, но безрезультатно. А Тарасенко прописался во второй пятерке, которая создавала даже больше угроз воротам Кэма Тэлбота. Игроки «Рейнджерс» еще осваиваются в новых сочетаниях. И пока ньюйоркцы экспериментировали в атаке, «Сенаторз» в привычном стиле нагружали Галака. И 37-летний голкипер дважды дрогнул в середине второго периода.

Обе пропущенные «Рейнджерс» шайбы пришли с пятака, когда защитники не успевали за нападающими и теряли позиции. В юбилейном — 1000-м матче в НХЛ — отличился Дерик Брассар. И кто, если не многообещающее звено Трочека, должно было сравнивать счет до перерыва? Ностальгировать по игре в «Чикаго» можно сколько угодно, но от лидеров ждут результат здесь и сейчас. Панарин помог забить Джейкобу Трубе, отдав 50-й ассист в сезоне, а чуть позже напомнил о себе Тарасенко. Пока Кейн искал взаимопонимание с партнерами и пытался изобрести что-то на пару с Панариным, Владимир, которого выпускали в тройке с Крайдером и Зибанежадом, вывел «Рейнджерс» вперед, реализовав выход «один на один».

Третий период тройка Трочека начала с неожиданной пропущенной шайбы. Откровенно ошибся Галак, подаривший ее «Оттаве». Разыгравшийся в юбилейном матче Брассар оформил дубль. «Сенаторз» на этом не остановились и продолжили кошмарить вратаря-ветерана. Порядка на пятаке «Рейнджерс» не добавилось, чем ловко воспользовался Клод Жиру. Вскоре гости забросили пятую шайбу, но гол Брэди Ткачака отменили после видеопросмотра. Шустрый нападающий «Оттавы» попал в офсайд. Галлан отказался от замены голкипера после трех быстрых пропущенных голов — пусть один справедливо не засчитали.

Ньюйоркцы продолжали верить в связку Панарина и Кейна до последнего. Форварды старались создавать опасные моменты: Артемий шесть раз бросил по воротам, Патрик — четыре. В третьем периоде от них исходило больше всего опасности. Замена голкипера не помогла «Рейнджерс» в концовке. Бродвейцы собрали убойную шестерку, объединив вместе Панарина, Кейна и Тарасенко, но все закончилось шайбой Штюцле в пустые ворота. Дебют Патрика за «Рейнджерс» на «Мэдисон-сквер-гарден» произвел смешанные чувства. Зато удался юбилей Брассара: канадец забил два гола, мог оформить хет-трик, но не попал в оставленные Галаком ворота, а «Оттава» добыла волевую победу.