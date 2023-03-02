А Макдэвид снова восхищает.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Зибанежад — 32 (бол., Тарасенко, Панарин), 2:51 — 0:1. Типпетт — 18 (бол.), 15:05 — 1:1. Лотон — 15 (Хэйс), 31:16 — 2:1. Крайдер — 26 (Тарасенко, Трочек), 50:33 — 2:2. Тарасенко — 13 (Хытил, Шнайдер), 62:32 — 2:3.

Вратари: Харт — Шестеркин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (10+10+7+0) — 25 (9+9+6+1).

Наши: Проворов (26.07/2/0) — Панарин (17.16/1/-1), Тарасенко (16.38/1/+2).

2 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19534 зрителя.

Адаптация на новом месте Владимиру Тарасенко дается непросто. Три матча подряд нападающий не мог набрать очки, часто выпадал из игры, но сегодня стал главным героем. «Рейнджерс» гостили в Филадельфии и встретились с жестким отпором со стороны коллектива Джона Тортореллы. Несмотря на хорошее начало, «бродвейцам» пришлось спасать матч и получилось сделать это лишь в середине третьего периода.

Гости вынуждены были играть в пять защитников, так как Райан Линдгрен травмировался, а К'Андре Миллер получил дисквалификацию за плевок в лицо Дрю Даути. Однако кадровые проблемы не помешали «Рейнджерс» открыть счет уже на третьей минуте матча. Гости реализовали большинство, а в голе Мики Зибанежада поучаствовали Тарасенко и Панарин. Для Артемия эта передача стала 49-й в текущем сезоне и с 68 очками он по-прежнему — лучший бомбардир команды.

«Филадельфия» очень остро атаковала, обстреливала каркас ворот Игоря Шестеркина и не давала заскучать российскому вратарю. Еще до перерыва хозяева восстановили равновесие, наказав Джейкоба Трубу за нарушение правил. В середине второго периода «Флайерз» и вовсе вышли вперед, при этом в некоторых игровых отрезках даже доминировали над соперником. Недавно «Рейнджерс» выдали серию поражений из четырех матчей и были близки к тому, чтобы снова потерять очки, но за десять минут до финальной сирены бросок Тарасенко от синей линии подправил Крис Крайдер.

Гости почувствовали заряд уверенности и в овертайме полностью забрали инициативу. Команде удалось нанести в створ ворот всего один бросок, однако он стал точным. Тарасенко на скорости ворвался в зону соперника, качнул Расмуса Ристолайнена и переиграл Картера Харта. Владимир заслуженно был признан первой звездой матча, а Игорь Шестеркин с 26 сэйвами стал второй. Уже сегодня «Рейнджерс» примут дома «Оттаву», а в составе «бродвейцев» состоится долгожданный дебют Патрика Кейна.

Невероятный Макдэвид

«Эдмонтон» — «Торонто» — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Голы: Макдэвид — 51 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 3:49 — 1:0. Кампф — 7 (Марнер), 12:15 — 1:1. Макдэвид — 52 (Костин, Хаймэн), 13:53 — 2:1. Хаймэн — 29 (Экхольм, Макдэвид), 18:05 — 3:1. Ямамото — 6 (Сиси, Нерс), 28:46 — 4:1. Костин — 10 (Маклеод, Фогеле), 37:12 — 5:1. Марнер — 21 (бол., Райлли, Мэттьюс), 41:08 — 5:2.

Вратари: Скиннер — Самсонов.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 32 (14+11+7) — 28 (11+6+11).

Наши: Костин (9.25/1/+2) — -.

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

«Эдмонтон» — веселая команда. Может проиграть в Огайо, пропустив от «Коламбуса» шесть шайб, а может уверенно разобраться с «Торонто». Лишь одно остается неизменным, и это сумасшедший режим набора очков Коннора Макдэвида. Уже в середине первого периода он забросил две шайбы и в пятом матче подряд оформил дубль! В XXI веке такого не делал никто, а последним, кому это удалось был Александр Могильный (1993). На счету Макдэвида сейчас 52 гола и он вполне может замахнуться на достижение Александра Овечкина — 65 шайб в сезоне 2007/08.

Помимо этого, Коннор отметился результативной передачей, поучаствовав в голе Зака Хаймана. Также отличный матч получился у Клима Костина. Российский нападающий здорово чувствует себя в новой команде и сегодня набрал 2 (1+1) очка. В его активе передача на Макдэвида, десятый гол в сезоне и это при десяти минутах на льду. Вот так нужно цепляться за свой шанс. «Эдмонтон» провел хороший матч и даже новичок команды Маттиас Экхольм успел отметиться передачей. Уже очень хочется посмотреть на «Ойлерз» в плей-офф.