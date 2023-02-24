Первый матч Овечкина после возвращения: наклейки в память об отце, обмен друга
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: Оши — 12 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 11:41 — 1:0. Лундестрем — 3 (Фаулер), 27:09 — 1:1. Дженсен — 2 (Дауд, Фехервари), 29:07 — 2:1. Терри — 14 (Куликов, Фаулер), 29:51 — 2:2. Сильферберг — 7 (Комтуа, Уайт), 42:15 — 2:3. Грант — 3 (п.в., Шаттенкирк), 58:29 — 2:4.
Вратари: Линдгрен (58:18 — 58:29, 58:32) — Гибсон.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 43 (12+15+16) — 21 (6+10+5).
Наши: Кузнецов (19.30/2/-2), Овечкин (21.36/5/-2) — Куликов (21.34/2/+1).
24 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
Матч против «Анахайма» стал для Александра Овечкина первым после возвращения из России. В Москве умер его отец, и через несколько дней после похорон Овечкин вернулся в Вашингтон. «Я хотел вернуться как можно быстрее, чтобы переключить свою голову. У нас мало что получается в последнее время, поэтому постараюсь сделать все возможное и привнести энергию в команду», — заявил Овечкин после возвращения.
Игроки «Вашингтона» решили поддержать своего капитана и вышли на матч с «Дакс» с наклейками Papa Ovi на шлемах.
Правда, возвращение главной звезды не помогло «Вашингтону». В игре с одним из аутсайдеров лиги Овечкин не набрал ни одного очка, допустив при этом четыре потери, а «Кэпиталз» проиграли со счетом 2:4. После игры Александр не унывал: «У нас по-прежнему есть шанс выйти в плей-офф. И мы за него боремся. Я думаю, против «Анахайма» мы провели хороший матч, и мы могли победить. Но никто не знает, что будет дальше. Нужно продолжать играть».
А вот обмену Дмитрия Орлова в «Бостон» Овечкин явно не был рад: «Да, этот обмен — это обидно. Но мы, игроки, ничего не можем с этим сделать. Нам нужно дальше играть в хоккей. И это не наша работа — принимать такие решения, кто куда будет обменян. Дима — хороший друг, мы много времени проводили вместе, наши жены дружат. Это трудный момент».
В субботу и воскресенье «Вашингтон» ждут два ранних матча (по московскому времени это будет девять часов вечера) — против «Рейнджерс» и «Баффало», а затем — путешествие в Калифорнию. Терять очки больше нельзя (шесть последних матчей «Кэпиталз» проиграли в основное время), ведь восьмерка сильнейших с каждым поражением становится все дальше.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|38
|18
|84
|2
|Нью-Джерси
|58
|38
|20
|81
|3
|Рейнджерс
|58
|33
|25
|75
|4
|Айлендерс
|61
|30
|31
|67
|5
|Питтсбург
|57
|27
|30
|63
|6
|Вашингтон
|60
|28
|32
|62
|7
|Филадельфия
|59
|23
|36
|56
|8
|Коламбус
|58
|18
|40
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|57
|44
|13
|93
|2
|Торонто
|58
|35
|23
|78
|3
|Тампа-Бэй
|57
|36
|21
|76
|4
|Детройт
|57
|28
|29
|64
|5
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|6
|Баффало
|56
|29
|27
|62
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|58
|35
|23
|71
|3
|Миннесота
|58
|32
|26
|69
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|58
|26
|32
|56
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|58
|35
|23
|75
|2
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|72
|3
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|59
|27
|32
|66
|6
|Ванкувер
|58
|23
|35
|51
|7
|Сан-Хосе
|59
|18
|41
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
|24.02
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 4
|24.02
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|0 : 2
|24.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ
|24.02
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|2 : 7
|24.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 6 ОТ
|24.02
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|4 : 1
|24.02
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|24.02
|05:00
|
Вегас – Калгари
|4 : 3 ОТ
|24.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|5 : 6
|24.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|2 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|109
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|87
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|81
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|46
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|57
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|56
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|26
|2.07
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|43
|2.24