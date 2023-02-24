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Сегодня, 15:00

Первый матч Овечкина после возвращения: наклейки в память об отце, обмен друга

Отдел хоккея «СЭ»
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Анахайма».
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» все дальше от плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: Оши — 12 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 11:41 — 1:0. Лундестрем — 3 (Фаулер), 27:09 — 1:1. Дженсен — 2 (Дауд, Фехервари), 29:07 — 2:1. Терри — 14 (Куликов, Фаулер), 29:51 — 2:2. Сильферберг — 7 (Комтуа, Уайт), 42:15 — 2:3. Грант — 3 (п.в., Шаттенкирк), 58:29 — 2:4.
Вратари: Линдгрен (58:18 — 58:29, 58:32) — Гибсон.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 43 (12+15+16) — 21 (6+10+5).
Наши: Кузнецов (19.30/2/-2), Овечкин (21.36/5/-2) — Куликов (21.34/2/+1).
24 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Матч против «Анахайма» стал для Александра Овечкина первым после возвращения из России. В Москве умер его отец, и через несколько дней после похорон Овечкин вернулся в Вашингтон. «Я хотел вернуться как можно быстрее, чтобы переключить свою голову. У нас мало что получается в последнее время, поэтому постараюсь сделать все возможное и привнести энергию в команду», — заявил Овечкин после возвращения.

Игроки «Вашингтона» решили поддержать своего капитана и вышли на матч с «Дакс» с наклейками Papa Ovi на шлемах.

Наклейка на шлеме в часть отца Александра Овечкина. Фото USA Today Sports
Наклейка на шлеме в честь отца Александра Овечкина. Фото USA Today Sports
Фото USA Today Sports

Правда, возвращение главной звезды не помогло «Вашингтону». В игре с одним из аутсайдеров лиги Овечкин не набрал ни одного очка, допустив при этом четыре потери, а «Кэпиталз» проиграли со счетом 2:4. После игры Александр не унывал: «У нас по-прежнему есть шанс выйти в плей-офф. И мы за него боремся. Я думаю, против «Анахайма» мы провели хороший матч, и мы могли победить. Но никто не знает, что будет дальше. Нужно продолжать играть».

А вот обмену Дмитрия Орлова в «Бостон» Овечкин явно не был рад: «Да, этот обмен — это обидно. Но мы, игроки, ничего не можем с этим сделать. Нам нужно дальше играть в хоккей. И это не наша работа — принимать такие решения, кто куда будет обменян. Дима — хороший друг, мы много времени проводили вместе, наши жены дружат. Это трудный момент».

Дмитрий Орлов (слева). Команда Овечкина начала перестройку? «Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон»

В субботу и воскресенье «Вашингтон» ждут два ранних матча (по московскому времени это будет девять часов вечера) — против «Рейнджерс» и «Баффало», а затем — путешествие в Калифорнию. Терять очки больше нельзя (шесть последних матчей «Кэпиталз» проиграли в основное время), ведь восьмерка сильнейших с каждым поражением становится все дальше.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Команда Овечкина начала перестройку? «Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 58 38 20 81
3 Рейнджерс 58 33 25 75
4 Айлендерс 61 30 31 67
5 Питтсбург 57 27 30 63
6 Вашингтон 60 28 32 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 58 18 40 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 57 44 13 93
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 57 36 21 76
4 Детройт 57 28 29 64
5 Флорида 60 29 31 64
6 Баффало 56 29 27 62
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 30 28 72
2 Виннипег 58 35 23 71
3 Миннесота 58 32 26 69
4 Колорадо 55 31 24 67
5 Нэшвилл 56 28 28 62
6 Сент-Луис 58 26 32 56
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 57 20 37 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 58 35 23 75
2 Эдмонтон 59 32 27 72
3 Лос-Анджелес 59 32 27 72
4 Сиэтл 58 32 26 70
5 Калгари 59 27 32 66
6 Ванкувер 58 23 35 51
7 Сан-Хосе 59 18 41 47
8 Анахайм 59 18 41 43
Результаты / календарь
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
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23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
24.02 03:00
Вашингтон – Анахайм
 2 : 4
24.02 03:00
Коламбус – Миннесота
 0 : 2
24.02 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 4 : 3 ОТ
24.02 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 2 : 7
24.02 03:00
Тампа-Бэй – Баффало
 5 : 6 ОТ
24.02 03:00
Детройт – Рейнджерс
4 : 1
24.02 04:00
Сент-Луис – Ванкувер
 2 : 3 ОТ
24.02 05:00
Вегас – Калгари
 4 : 3 ОТ
24.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 5 : 6
24.02 06:30
Сан-Хосе – Нэшвилл
 2 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 109
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 87
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 57 81
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 46
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 57 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

56 39
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 26 2.07
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 43 2.24
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