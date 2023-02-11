«Это был сумасшедший день». Тарасенко покорил публику Нью-Йорка в первой игре

Российский новичок «Рейнджерс» Владимир Тарасенко открыл счет и стал главной звездой своего дебютного матча в Нью-Йорке.

«Не думаю, что когда-либо в жизни испытывал такое»

Тарасенко провел первый матч в «Рейнджерс» через сутки после обмена из «Сент-Луиса». 31-летний нападающий играл за «Блюз» всю североамериканскую карьеру с 2012 года и был самым преданным из актуального состава обладателей Кубка Стэнли-2019. Владимир вошел в число лучших «музыкантов» в истории и по статистике уступал только четырем легендам клуба. Россиянин прошел через серьезные травмы и повторные операции плеча, а о его желании сменить обстановку говорили еще перед прошлым сезоном. Но переезд произошел только теперь.

Тарасенко дебютировал в домашней игре «Рейнджерс» с «Сиэтлом» (6:3), перед этим клуб из Нью-Йорка отслеживал шаги новичка до появления на льду. Владимир вышел на матч в ведущем звене с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом и открыл счет на третьей минуте во второй смене. Только три хоккеиста в истории «Рейнджерс» до Владимира забивали дебютный гол в первые три минуты — Норм Лоу (26 февраля 1950 года), Лэйн Ламберт (10 декабря 1986 года) и Майк Эллисон (9 октября 1980 года).

«Я не думаю, что когда-либо испытывал такое в своей жизни, — сказал Тарасенко. — Это мой первый обмен в НХЛ. Я провел 11 лет в одном городе. Ребята очень тепло нас встретили. Все здесь были очень любезны по отношению к нам. Это был сумасшедший день, однако».

«Только встретились этим утром, он был очень взволнован. И это отличный способ начать свою карьеру в «Рейнджерс», забить во второй смене, — сказал главный тренер ньюйоркцев Жерар Галлан о Тарасенко. — Он отличный хоккеист. И он поможет нашей команде».

Тарасенко переехал в Нью-Йорк из «Сент-Луиса» вместе с Нико Микколой. Появление этого защитника в «Рейнджерс» очень обрадовало форварда Каапо Какко: финн ждал соотечественника в команде четыре года. Владимир после общения с многочисленными россиянами на Матче звезд теперь в клубе влился в компанию Панарина, Игоря Шестеркина, а также Виталия Кравцова.

«Было приятно соединиться в этом голе»

Тарасенко забил первый гол в «Рейнджерс» с передачи Панарина — воссоединение партнеров по золотой молодежной сборной России получилось красивым. В Баффало-2011 капитан Тарасенко и звезда финала Панарин соорудили победную шайбу в ворота Канады в невероятном матче. Тогда Владимир помогал Артемию осваиваться в команде, теперь одна из главных звезд Нью-Йорка ускорит адаптацию соотечественника.

«Я не думаю, что имеет значение, кто пасует, но было приятно взаимодействовать в этом голе. Мы надеемся, что дальше будет больше. Вместе лучше узнаем друг друга и будем прибавлять с каждой игрой, — сказал Тарасенко о первом голе и взаимодействии с Панариным и Зибанежадом. — Я знаю, как они могут играть, так что просто постарался быть готовым. Думаю, иногда мы даже слишком стараемся и начинаем переигрывать. Сейчас получили удовольствие от игры друг с другом. Было много эмоций».

«Мы попытались (потренироваться вместе), но у нас было не так много времени, — сказал Панарин. — Я видел его (у ворот). У меня была хорошая скорость и шайба. Я просто увидел Владимира, а он выполнил очень хороший бросок».

«Я думаю, что сегодня мы играли лучше в течение более длительных отрезков матча, — сказал Зибанежад. — И когда играем таким образом, считаю, делаем много хороших вещей на льду. Мы сами создаем себе хорошие возможности для того, чтобы выиграть матч».

Владимир Тарасенко открывает счет в матче «Рейнджерс» — «Сиэтл» (6:3) в Нью-Йорке 10 февраля. Фото USA Today Sports

«Когда скандировали мое имя — подумал, что ослышался»

Тарасенко был признан первой звездой матча и вышел поприветствовать тепло принявшую его публику «Мэдисон-сквер-гарден». Зрители перед игрой встретили новичка скандированием его имени, чему он даже не поверил. После первого гола по арене прокатилось «Тарасенко! Тарасенко!»

«Я подумал, что ослышался, — сказал Тарасенко. — Это невероятно. Когда играешь в гостях, все иначе, порой даже не слушаешь трибуны, просто выходишь на лед под подобный шум. Для хозяев атмосфера просто невероятная, очень приятно играть на такой арене и ощущать такую поддержку. Это очень круто».

Год назад «Рейнджерс» удивили многих выходом в финал Восточной конференции при всей звездной игре лучшего вратаря сезона Шестеркина. Теперь от ньюйоркцев ждут чего-то подобного. Появление желающего вернуться в кубковую гонку Тарасенко способно стать важным фактором. Так считает в том числе форвард «Сиэтла» Джейден Шварц, который был одноклубником Владимира на протяжении девяти сезонов и разделил с ним победу в Кубке Стэнли-2019.

«Думаю, Влади многое принесет им, — сказал Шварц. — Вы видели, чего он добился в лиге за долгое время. У него особенный талант. Иногда он просто может поймать момент в игре и перевернуть ее ход — будь то бросок или какой-то силовой прием, движение. Как вижу, у него появилась пара хороших приятелей в «Рейнджерс», вероятно, они ему очень подходят по игре. Знаю, что он, стоит думать, очень взволнован. У них хорошая команда, а когда добавляешь в нее такого парня, это должно здорово помочь».