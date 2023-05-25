Настоящий Бобровский! Феноменальная игра голкипера обеспечила «Флориде» участие в решающей серии плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Пантерз» вышел в финал и будет биться за Кубок Стэнли.

К российским игрокам НХЛ на поздних стадиях плей-офф у нас всегда повышенный интерес. Хоккей в нашей стране популярен, он в почете, но все внимание в основном сконцентрировано на сборной. Ажиотаж из-за победы россиян в Кубке Стэнли возникает очень редко. На первом месте, безусловно, победы Русской пятерки «Детройта» в 1990-е. На втором — успех Овечкина, Кузнецова и Орлова с «Вашингтоном» в 2018-м. В основном, конечно, из-за Овечкина.

Даже три Кубка Стэнли Малкина и две победы россиян из «Тампы» не вызывали такого широкого интереса. Не говоря уже о таких ребятах, как Барбашев. Это великолепный универсальный хоккеист. Но знают о нем лишь продвинутые любители хоккея.

Попадание в финал Кубка Стэнли Бобровского вышло за рамки интереса одних только хоккейных фанов. Статистика — вещь упрямая и информативная. По просмотрам эта тема на сайте «СЭ» — в числе первых. Вряд ли в нашей стране столь популярна «Флорида Пантерз». Двукратный обладатель «Везина Трофи» (приза лучшему игроку НХЛ) Бобровский, конечно, широко известный игрок. Но еще кое-что заставляет нас болеть за него, помимо того, что он наш соотечественник.

Драма!

В современном хоккее считается, что вратарь — больше половины команды. Хорошие голкиперы дают ей дополнительный шанс. Великие — выигрывают Кубки. Но больше половины команды — это далеко не вся.

В «Филадельфии» Бобровский, начинавший за спиной Брызгалова, был еще молод. Дальше были семь сезонов в «Коламбусе», большая часть из которых достойна эпитета «феноменальные». Но это был «Коламбус», которому даже в лучшие годы Кубок Стэнли светил только в снах генеральных менеджеров.

Сергею пора было переходить в команду, созревшую для Кубка Стэнли. Но в 2019 году он выбрал «Флориду». В частных беседах коллеги спрашивала Боба: «Ты понимаешь, что Кубок Стэнли ты не выиграешь?» И Сергей отвечал: «Да».

Вряд ли можно обвинить Бобровского в том, что он выбрал деньги вместо побед. Контракт на круглую сумму в 10 миллионов долларов на дороге не валяется (пусть он получает в год гораздо меньше). Мы примерно понимаем, как работает рынок игроков в НХЛ, но до конца не знаем, в каких клубах мог оказаться Бобровский. «Флорида» так «Флорида».

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Непонятно почему, но именно в жарком Майами результаты Сергея заметно ухудшились. Да, есть стиль команды. Наглухо системный и оборонительный «Коламбус» при всех тренерах (особенно при Джоне Торторелле) позволял сопернику в атаке гораздо меньше, чем «Пантерз». Но в какой-то момент ощущения того, что Бобровский чуть сдал, переросли в уверенность. Даже мы тут, в России, стали сами себе признаваться в том, что его сменщики — Дриджер, а чуть позже — Найт порой выглядят лучше Сергея.

Нам еще было с кем сравнивать. Шесть лет назад стопроцентными первыми номерами в НХЛ были только Бобровский и Василевский. Но затем в лиге заиграла целая россыпь новой волны российских вратарей с Шестеркиным и Сорокиным во главе. И Бобровский в этой россыпи совсем не выглядел лидером.

Вряд ли Сергей снизил требования к себе. Работая в национальной сборной, я лично видел, как он пашет на тренировках и готовится к играм. Из российских вратарей так не готовится никто. Грустно было думать, что лучшие годы Бобровского позади. Он не стал медленнее, у него не ухудшилась реакция, он не терял позицию. Но игра в воротах иногда не поддается логике. Один маленький фактор может в корне изменить все. В технике ли, в манере игры, в психологии. Шайба маленькая. Попадет ли она в ворота или нет, решают миллиметры. А за этими миллиметрами может быть целая вратарская жизнь, целая вселенная.

Но этот плей-офф перевернул все. «Флорида» чудовищно хороша. Не только Барковым, Ткачаком или Верхеге — прекрасно играет вся команда. Не мучается, не терпит, а именно играет. Но она выглядит на льду так именно потому, что настолько же вдохновенно играет (не стоит, друзья, играет!) наш вратарь.

Настоящий Бобровский вернулся. Вернулся, чтобы победить. Даже если он не выиграет Кубок Стэнли в этом году или вообще никогда, он уже победил.

Победил себя. И все обстоятельства, что были против него.