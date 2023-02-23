Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана

«Столичные» вылетели из зоны плей-офф, и вернуться в нее будет очень сложно.

Александр Овечкин вернулся в «Вашингтон» после смерти и похорон своего отца. За время отсутствия своего капитана столичная команда проиграла все четыре матча и рухнула на одиннадцатую строчку в Восточной конференции. Похоже, трагедия в семье лидера сказалась и на его партнерах. Они сильно сочувствуют горю своего старшего товарища и действуют на льду серо, словно у каждого из них вытащили сердце из груди. Отставание от зоны плей-офф пока составляет всего два очка, но внутри команды надо что-то срочно менять. Иначе можно остаться без кубковой весны.

Между тем пошли разговоры о возможном обмене в дедлайн ведущего защитника Дмитрия Орлова. После окончания сезона у него истекает контракт. Источники, близкие к клубу, отрицают эти слухи. Но раньше даже мысль о такой сделке не могла появиться, ведь в «Вашингтоне» почти всем заправляет Овечкин, имеющий право голоса по любым вопросам. Прямо сейчас очевидно, что только он может спасти сезон для команды. На вопрос, как на сто процентов сконцентрироваться на этой задаче, выбросив из головы весь негатив последних дней, ответа найти сложно.

Игроки «Вашингтона». Фото USA Today Sports

В среду Овечкин, пропустивший неделю, присоединился к команде и принял участие в тренировке. Занятие было по желанию, поэтому пришли не все игроки. Капитан «Кэпиталз» старался держаться бодро, подбадривал партнеров и пытался весело общаться с тренерами. По окончании тренировки уйти от темы смерти отца было нельзя.

«Он отдавал ради меня все — свое здоровье и свое свободное время, — сказал нападающий журналисту Washington Post. — Он ездил со мной по всему миру и присутствовал на каждой тренировке, когда у него была такая возможность. Для моей семьи очень тяжелая ситуация. Но прямо сейчас я рад вернуться и видеть парней улыбающимися. Атмосфера сильно отличается от того, что происходило в последние несколько дней».

Ожидается, что мама и брат Александра скоро приедут к нему в США. Поддержка самых близких людей в непростой жизненный момент всегда необходима. Чем скорее на лед вернется прежний Овечкин, тем выше будут шансы «Вашингтона» на подъем в турнирной таблице. «Я хотел вернуться как можно быстрее, чтобы переключить свою голову, — добавил нападающий. — У нас мало что получается в последнее время, поэтому постараюсь сделать все возможное и привнести энергию в команду».