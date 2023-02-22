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«Вашингтон» тонет без Овечкина. Команда перестала забивать и проиграла пятый матч подряд

«Вашингтон» проиграл «Детройту» в матче НХЛ
Андрей Жданюк
Корреспондент
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22 февраля. «Вашингтон» — «Детройт» — 1:3.
Фото USA Today Sports
Доберется ли команда до плей-офф?

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Детройт» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Хагг — 1 (Бертуцци, Мяяття), 10:16 — 0:1. Сутер — 10 (мен.), 14:22 — 0:2. Уилсон — 4 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 15:57 — 1:2. Сутер — 11, 46:24 — 1:3.
Вратари: Кемпер — Хуссо.
Штраф: 6 — 19.
Броски: 27 (6+6+15) — 25 (8+13+4).
Наши: Кузнецов (19.13/2/-2), Орлов (21.54/1/-1) — -.
22 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Детройт» в хорошем настроении пожаловал в столицу США и вновь доказал на деле, что серьезно нацелен на попадание в плей-офф. В семи последних матчах «Ред Уингз» одержали шесть побед и вплотную приблизились к заветной восьмерке. «Вашингтон» такими успехами похвастаться не может. Команда попала в яму и никак не может из нее выбраться. «Столичные» по-прежнему играют без Александра Овечкина, но без своего капитана впервые в сезоне они уступили в пяти матчах подряд.

«Я думаю, что единственный способ вернуть нашу уверенность — это начать побеждать, а чтобы побеждать прямо сейчас, нам нужно играть так, словно плей-офф уже начался. И все же нам очень не хватает Ови и Карлсона. Без этих парней выигрывать матчи гораздо сложней», — говорил перед игрой Ти Джей Оши. В состав «Кэпиталз» вернулся после травмы Ник Дауд, но его помощи пока недостаточно. В последних пяти матчах команда забросила всего восемь шайб и с этим срочно нужно что-то делать.

Сегодня болельщики получили возможность увидеть противостояние двух форвардов — Энтони Манты и Якуба Враны. Два года назад клубы совершили обмен этими игроками, но как показало время, ни одной из сторон эта сделка не принесла удовлетворения. Врана впервые с октября сыграл в НХЛ, так как попал в программу помощи игрокам, а затем набирал форму в АХЛ. Тем не менее, сегодняшняя дуэль формально осталась за ним. Манта провел на льду всего восемь минут и не смог продолжить матч из-за травмы, а Врана нанес два броска и закончил игру с положительным показателем полезности.

С самого начала встречи у хозяев все пошло наперекосяк. «Детройт» заметно лучше выглядел в атаке, часто напрягал Дарси Кемпера и уже на десятой минуте открыл счет. Тревор ван Римсдайк неудачно закрыл обзор своему вратарю, что помогло Роберту Хеггу отличиться первой шайбой в сезоне. Вскоре случился эпизод, который спутал «Детройту» все карты. Капитан команды Дилан Ларкин попал клюшкой в лицо Ти Джею Оши и получил удаление до конца игры. «Вашингтон» на радостях не понял, что нужно с этим делать и в пятиминутном большинстве умудрился пропустить.

После этого «Кэпиталз» все-таки сумели собраться и реализовали численный перевес. Том Уилсон забил во втором матче подряд и уже чувствуется, что форвард активно набирает форму после травмы. Однако с атакой у его команды дела не становятся лучше. «Детройт» в игре заблокировал 28 бросков, что вдвое больше, чем у «Вашингтона». Хозяева прибавили во втором периоде в плане активности, Гарнет Хэтэуэй проверил на прочность каркас ворот соперника, но «Ред Уингз» ответили тем же. Джейк Уолман мог делать счет 3:1, но его бросок угодил в штангу.

В третьем периоде «Вашингтон» включил серьезное давление, но в одном из эпизодов Уилсон не попал в пустые ворота, а на шестой минуте Ник Дженсен и Евгений Кузнецов начудили в собственной зоне. Сутер не мог упустить такой подарок и оформил дубль. В заключительной двадцатиминутке хозяева почти в четыре раза перебросали соперника (15-4), но «Детройт» даже без своего капитана забрал важнейшую победу. Конкуренция на Востоке за два последних места в плей-офф сумасшедшая, и уже нет уверенности, что даже возвращение Овечкина поможет команде туда попасть.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
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3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 60 29 31 65
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
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2 Виннипег 57 35 22 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 57 31 26 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
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8 Чикаго 56 19 37 43
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3 Сиэтл 57 32 25 70
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5 Калгари 57 26 31 63
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