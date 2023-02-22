«Вашингтон» тонет без Овечкина. Команда перестала забивать и проиграла пятый матч подряд
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Детройт» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Хагг — 1 (Бертуцци, Мяяття), 10:16 — 0:1. Сутер — 10 (мен.), 14:22 — 0:2. Уилсон — 4 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 15:57 — 1:2. Сутер — 11, 46:24 — 1:3.
Вратари: Кемпер — Хуссо.
Штраф: 6 — 19.
Броски: 27 (6+6+15) — 25 (8+13+4).
Наши: Кузнецов (19.13/2/-2), Орлов (21.54/1/-1) — -.
22 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
«Детройт» в хорошем настроении пожаловал в столицу США и вновь доказал на деле, что серьезно нацелен на попадание в плей-офф. В семи последних матчах «Ред Уингз» одержали шесть побед и вплотную приблизились к заветной восьмерке. «Вашингтон» такими успехами похвастаться не может. Команда попала в яму и никак не может из нее выбраться. «Столичные» по-прежнему играют без Александра Овечкина, но без своего капитана впервые в сезоне они уступили в пяти матчах подряд.
«Я думаю, что единственный способ вернуть нашу уверенность — это начать побеждать, а чтобы побеждать прямо сейчас, нам нужно играть так, словно плей-офф уже начался. И все же нам очень не хватает Ови и Карлсона. Без этих парней выигрывать матчи гораздо сложней», — говорил перед игрой Ти Джей Оши. В состав «Кэпиталз» вернулся после травмы Ник Дауд, но его помощи пока недостаточно. В последних пяти матчах команда забросила всего восемь шайб и с этим срочно нужно что-то делать.
Сегодня болельщики получили возможность увидеть противостояние двух форвардов — Энтони Манты и Якуба Враны. Два года назад клубы совершили обмен этими игроками, но как показало время, ни одной из сторон эта сделка не принесла удовлетворения. Врана впервые с октября сыграл в НХЛ, так как попал в программу помощи игрокам, а затем набирал форму в АХЛ. Тем не менее, сегодняшняя дуэль формально осталась за ним. Манта провел на льду всего восемь минут и не смог продолжить матч из-за травмы, а Врана нанес два броска и закончил игру с положительным показателем полезности.
С самого начала встречи у хозяев все пошло наперекосяк. «Детройт» заметно лучше выглядел в атаке, часто напрягал Дарси Кемпера и уже на десятой минуте открыл счет. Тревор ван Римсдайк неудачно закрыл обзор своему вратарю, что помогло Роберту Хеггу отличиться первой шайбой в сезоне. Вскоре случился эпизод, который спутал «Детройту» все карты. Капитан команды Дилан Ларкин попал клюшкой в лицо Ти Джею Оши и получил удаление до конца игры. «Вашингтон» на радостях не понял, что нужно с этим делать и в пятиминутном большинстве умудрился пропустить.
После этого «Кэпиталз» все-таки сумели собраться и реализовали численный перевес. Том Уилсон забил во втором матче подряд и уже чувствуется, что форвард активно набирает форму после травмы. Однако с атакой у его команды дела не становятся лучше. «Детройт» в игре заблокировал 28 бросков, что вдвое больше, чем у «Вашингтона». Хозяева прибавили во втором периоде в плане активности, Гарнет Хэтэуэй проверил на прочность каркас ворот соперника, но «Ред Уингз» ответили тем же. Джейк Уолман мог делать счет 3:1, но его бросок угодил в штангу.
В третьем периоде «Вашингтон» включил серьезное давление, но в одном из эпизодов Уилсон не попал в пустые ворота, а на шестой минуте Ник Дженсен и Евгений Кузнецов начудили в собственной зоне. Сутер не мог упустить такой подарок и оформил дубль. В заключительной двадцатиминутке хозяева почти в четыре раза перебросали соперника (15-4), но «Детройт» даже без своего капитана забрал важнейшую победу. Конкуренция на Востоке за два последних места в плей-офф сумасшедшая, и уже нет уверенности, что даже возвращение Овечкина поможет команде туда попасть.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|38
|18
|84
|2
|Нью-Джерси
|57
|37
|20
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|60
|29
|31
|65
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|59
|28
|31
|62
|7
|Филадельфия
|59
|23
|36
|56
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|58
|35
|23
|78
|3
|Тампа-Бэй
|56
|36
|20
|75
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Детройт
|56
|27
|29
|62
|6
|Баффало
|55
|28
|27
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|57
|31
|26
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|27
|28
|60
|6
|Сент-Луис
|57
|26
|31
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|56
|19
|37
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|57
|34
|23
|73
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|70
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|57
|22
|35
|49
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|58
|17
|41
|41
|22.02
|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|6 : 1
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|2 : 1
|22.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|5 : 4 Б
|22.02
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|3 : 2 Б
|22.02
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|85
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|44
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|26
|2.07
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20