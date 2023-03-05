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Овечкин — 16-й бомбардир в истории НХЛ. Какие рекорды он успеет побить

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
3 (2+1) очка в игре с «Анахаймом» помогли россиянину сдвинуться в различных достижениях.

Александр Овечкин провел самый результативный матч в 2023 году, приняв участие в трех голевых атаках на ворота «Сан-Хосе». Благодаря дублю и передаче в Калифорнии российский нападающий вышел на чистое 16-е место в истории НХЛ, оставив позади легенду «Чикаго» Стэна Микиту. От занимающего 15-е место вечного конкурента Сидни Кросби капитан «Вашингтона» отстает на 12 баллов, от следующей жертвы — Пола Коффи — на 61.

В гостях у «Сан-Хосе» Овечкин сделал очередные два шага к своей главной карьерной цели — снайперскому результату Уэйна Гретцки. Сейчас на счету Александра 815 голов, и для повторения рекорда великого канадца ему остается отличиться 79 раз.

По числу игр с двумя и более голами Овечкин (166) также занимает второе место после Гретцки. Правда, разделяет лидеров аж 23 дубля. Тройку здесь замыкает Бретт Халл, который за свою долгую карьеру оформил 158 дублей.

По голам в равных составах Овечкин, владеющий рекордом лиги по реализации большинства, занимает четвертое место в истории. На счету россиянина 515 шайб. Правда, до следующей цели — Яромира Ягра — Александру нужно забить 23 гола в равном формате, а для повторения рекорда Гретцки — 102.

Овечкин стал пятым в истории хоккеистом, которому удалось забросить 35 шайб за сезон после празднования 37-летия. Помимо него в ветеранском возрасте эту отметку пересекали Джо Сакик, Бретт Халл (по одному разу), Джонни Бьюсик и Горди Хоу (по два раза). Рекорд установил Мистер Хоккей, который в 40 лет отличился 44 раза.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
8
34
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