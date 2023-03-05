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Сегодня, 09:45

Не только вратарь, но и тафгай: Бобровский чуть не побил соперника!

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Джейсон Цукер и Сергей Бобровский после столкновения.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Беннетт — 15 (Верхэге, Ткачак), 19:38 — 1:0. Экблад — 10 (бол., Барков, Монтур), 24:11 — 2:0. Летанг — 8 (бол., Гюнцель, Малкин), 28:51 — 2:1. Луостаринен — 15 (Барков), 39:50 — 3:1. Верхэге — 32 (Ткачак, Монтур), 49:53 — 4:1.
Вратари: Бобровский — Десмит.
Штраф: 32 — 32.
Броски: 42 (13+18+11) — 32 (3+16+13).
Наши: — - Малкин (17.29/3/-1).
5 марта. Майами. FLA Live Arena.

Победная серия «Питтсбурга» прервалась во Флориде, где «Пантерз» без особых проблем разобрались с соперником. Главным героем матча стал Сергей Бобровский, который набрал хорошую форму и показывает в разы более уверенную игру, чем на старте чемпионата. Российский вратарь не только сделал ряд важных спасений, став первой звездой, но и показал, что всегда готов постоять за себя.

В одном из эпизодов в Бобровского грубо въехал нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер. Голкипер упал на спину и потерял свой шлем. На льду быстро вспыхнула потасовка, а Сергей тут же вскочил и собирался отомстить обидчику. Судьи не дали этому произойти, но Цукер заслуженно получил две минуты штрафа. Нечасто Бобровского можно увидеть таким разъяренным, однако здесь действительно был повод для недовольства.

Из 32 бросков гости соорудили лишь один гол, в котором поучаствовал Евгений Малкин. Форвард сделал 40-ю результативную передачу в сезоне, и на его счету теперь стало 63 очка в 62 играх. Кроме того, Малкин повторил рекорд «Питтсбурга» по числу штрафных минут за карьеру (1048). Здесь, конечно, гордиться особо нечем, но у Евгения всегда были проблемы с дисциплиной. Единоличного рекорда ждать осталось недолго.

Кузьменко в шаге от 30 голов

«Ванкувер» — «Торонто» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Кузьменко — 29 (бол., Хьюз, Бесер), 37:51 — 1:0. Таварес — 28 (бол., Нюландер, Райлли), 41:32 — 1:1. Петтерссон — 29 (мен., Миллер, Майерс), 46:49 — 2:1. Миллер — 21 (мен., Петтерссон, Хьюз), 47:33 — 3:1. Оман — 3 (Бесер, Ди Джузеппе), 52:34 — 4:1.
Вратари: Демко — Мюррей (56:24 — 57:30).
Штраф: 13 — 21.
Броски: 24 (5+11+8) — 37 (14+9+14).
Наши: Кравцов (10.34/0/0), Кузьменко (14.15/1/0), Подколзин (10.14/1/0) — -.
5 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

Шансов у «Ванкувера» на попадание в плей-офф призрачно мало, но это не мешает команде находить дополнительную мотивацию. Сегодня «Кэнакс» принимали дома «Торонто», и матч получился очень богатым на события, несмотря на то, что ждать первого гола пришлось почти два периода. Гости в этот вечер потеряли не только очки, но и столкнулись с кадровыми потерями.

Еще совсем недавно все восхищались глубиной состава «Торонто», но, как часто бывает в спорте, травмы могут все испортить в один миг. Встреча с «Ванкувером» превратилась для «Мэйпл Лифс» в настоящее испытание. Мало того что голы не шли, так еще и Райан О'Райлли получил травму и не смог продолжить встречу. Кроме того, в одном и эпизодов Остон Мэттьюс принял на себя бросок соперника и едва сумел подняться.

Для хозяев все складывалось гораздо удачливей. В концовке второго периода Андрей Кузьменко реализовал большинство и забил 29-ю шайбу в текущем сезоне. На данный момент россиянин идет в тройке лучших снайперов своей команды, а в его активе 55 очков в 61 игре. Мало кто ожидал, что в дебютном сезоне Андрей будет демонстрировать такую мощную статистику, и даже смена тренера не смутила нападающего. Новый контракт Кузьменко еще не вступил в силу, а он уже готов его сполна отрабатывать.

Третий период стал ключевым в матче, а команды меньше чем за минуту обменялись голами в меньшинстве. Защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз поучаствовал в эпизоде и добрался до отметки в 200 передач за карьеру быстрее всех защитников в истории НХЛ (263 матч). Вратарь «Торонто» Мэтт Мюррей выглядел неуверенно и справился лишь с 20 бросками. А вот Тэтчер Демко наконец-то показал то, чего от него все ждут. 36 сейвов и статус первой звезды встречи.

5&nbsp;марта. &laquo;Сан-Хосе&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (3:8). Овечкин оформил дубль, а его команда выдала невероятный камбэк!
Андрей Кузьменко
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Флорида Пантерз
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