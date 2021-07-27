Овечкин остается в «Вашингтоне» «навсегда»: условия контракта

Российский капитан «Кэпиталз» заключил новое соглашение со своим клубом.

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«Я вернулся, D.C.» — обратился Александр Овечкин к округу Колумбия в своем Twitter. И выложил два фото — памятное с Кубком Стэнли на чемпионском параде летом 2018 года и в окружении семьи за столом с листом контракта.

«Навсегда «Столичный», — следом сообщил «Вашингтон» в своих соцсетях. И тут же назвал ключевые условия договора.

Контракт

Овечкин и «Вашингтон» заключили 5-летнее соглашение на 47,5 миллиона долларов. Договор российского форварда, которому в сентябре исполнится 36 лет, будет действовать до конца сезона-2025/26. Годовой оклад — 9,5 миллиона долларов.

Закончившийся контракт, рекордный и прорывной в истории НХЛ, был подписан в январе 2008 года. Его условия — 13 лет и 124 миллиона долларов. Легенда «Кэпс» и боссы столичного клуба постоянно повторяли: после завершения этого соглашения они обязательно договорятся о новом.

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??? — Washington Capitals (@Capitals) July 27, 2021

Слова

«Алекс — спортсмен мирового класса, которого всегда будут отмечать не только за то, что он привел нашу команду к достижению цели — Кубку Стэнли, а также за то, что он вдохновил следующее поколение болельщиков и молодых игроков. Влияние Алекса на хоккей в D.C. выходит далеко за пределы арены Capital One. Его выступление на льду, без сомнения, привлекло новых поклонников игры и вдохновило больше молодых игроков надеть коньки. И вне льда влияния Алекса так же значительно. Он не только предан франшизе, но и всему сообществу. Мы с нетерпением ждем его игры за «Кэпиталз» еще долгие годы», — сказал владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис.

Greatest person. Greatest player. Greatest family. A man of his word. Let's win another Cup. Let's continue to create history. Excited to announce @ovi8 is back. #ALLCAPS | #Gr8 https://t.co/EDwVYXa00K — Ted Leonsis (@TedLeonsis) July 27, 2021

«Алекс — лицо нашей франшизы и предан этой организации и городу. Алекс воплощает суть нашей франшизы. Мы очень рады, что он продолжит носить форму «Кэпс» следующие пять лет», — сказал старший вице-президент и генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Рекорды

«Вашингтон» уже считает секунды, которые Овечкин проведет в клубе по новому контракту. И отмечает, что Александр продолжает гонку за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в лиге.

Овечкин играет в «Вашингтоне» всю заокеанскую карьеру с дебютного сезона-2005/06. Североамериканский клуб выбрал воспитанника «Динамо» под первым номером на драфте-2004. С момента приезда российского форварда столичная команда — вторая в лиге по числу побед (689) и набранных очков (1524).

Овечкин — рекордсмен «Вашингтона» по играм (1197), голам (730) и очкам (1320) в регулярных чемпионатах. Вместе с «Кэпиталз» россиянин в 2018 году выиграл первый в своей карьере и клубной истории Кубок Стэнли. Новый контракт позволяет Александру провести в своей команде 21 сезон. Интересно, получится ли после этого (или все же раньше) осуществить мечту и приехать под конец карьеры в не менее родное «Динамо».

The Washington Capitals have re-signed captain Alex Ovechkin to a five-year, $ 47.5 million contract. Ovechkin — who sits in sixth place on the NHL's all-time goals list — is the franchise leader in games played (1,197), goals (730) & points (1,320): https://t.co/NKQmjb3wBi pic.twitter.com/8jHO5hSREA — CapitalsPR (@CapitalsPR) July 27, 2021

В регулярном чемпионате-2020/21 Овечкин поднялся на шестое место в списке снайперов в истории НХЛ, россиянин прошел Майка Гартнера (708 голов) и Фила Эспозито (717). Место в топ-5 — в паре шагов, а следующая цель — Марсель Дионн (731). До обновления рекорда Уэйна Гретцки (894) — еще 165 голов. При этом отметку в 800 шайб в регулярках взяли только двое — Великий и Горди Хоу (801).

Средняя результативность Овечкина в НХЛ — 0,61 гола за игру. Ему нужно забрасывать в среднем 33 шайбы за пять следующих сезонов, чтобы достать и обойти Гретцки.

??? HE'S BACK ???



9x winner of the Rocket Richard Trophy, Alex Ovechkin (@ovi8), has signed a five-year extension with the @Capitals.



How many more goals will he add to his total of 730?



Full details from @NHLdotcom: https://t.co/1VxGMRaOIh pic.twitter.com/tnWzJHTo1P — NHL (@NHL) July 27, 2021

Овечкин — автор или претендент на ряд различных рекордов клуба и лиги по голам. Он чаще всех в истории становился лучшим снайпером регулярного чемпионата и забирал «Морис Ришар Трофи», получал другие индивидуальные призы. На сайте «Вашингтона» достижениям и статистике Ови посвящено немало места.

Овечкин также рекордсмен «Вашингтона» по играм (141), голам (71) и очкам (135) в плей-офф. При этом его главное достижение — Кубок Стэнли-2018, а в коллекции мечты Александра не хватает единственной важной победы — золота со сборной России на Олимпиаде. Вопрос, поедет ли НХЛ на Игры.