«Сиэтл» ошибся, не забрав Овечкина на драфте расширения. Он мог стать легендой клуба, не сыграв за него ни матча

Руководство «Кракенов» могло взорвать маркетинговую бомбу и войти в историю.

Интерес болельщиков постепенно переключается от драфтов расширения и юниоров к открытию рынка свободных агентов. Меньше двух дней осталось до часа икс, когда клубы начнут объявлять о подписанных контрактах. Объектом повышенного внимания выступает Александр Овечкин, у которого нет соглашения на новый сезон. Уникальный 13-летний контракт россиянина, предложенный владельцем «Кэпиталз» Тедом Леонсисом в 2008 году, заканчивается. Стороны обсуждают новый договор, по предварительной информации — на четыре года с 10-миллионным кэпхитом. На кого господин Леонсис точно не пожалеет ни бакса, так это на своего любимчика Овечкина.

28 июля, если «Вашингтон» и Александр не договорятся раньше, нападающий получит статус свободного агента. Теоретически форвард открыт для переговоров, и любой клуб может предложить свои роскошные условия. На деле — слабо верится, что «великая восьмерка» продолжит карьеру в другой команде. Слишком уж много его связывает с «Кэпиталз». Но один хитрый ход новичка лиги «Сиэтла» мог перевернуть неспешное течение переговоров клуба и хоккеиста.

«Вашингтон» намеренно не защитил Овечкина на драфте расширения, чтобы сохранить других игроков. Формально Александр был доступен для «Кракенов», но его выбор лишен спортивной (запомните эту формулировку) логики. «Сиэтлу» пришлось бы договариваться с россиянином о новом соглашении — его прежний контракт заканчивается 28 июля. Шансы убедить форварда остаться в команде-новичке минимальны. Выходит, генменеджер «Кракенов» Рон Фрэнсис поступил правильно, пригласив голкипера Витека Ванечека? Отчасти да, но есть и другая сторона медали.

Перенесемся в параллельную вселенную и представим, что ведущий, когда настала очередь «Вашингтона», величественно произносит: «Александр Овечкин!» Кого-то из собравшихся увидеть церемонию вживую точно хватанул бы инфаркт. Или как минимум добавилось бы седых волос. Как? Овечкин? Вы сейчас не шутите? Сомневаюсь, что большая часть фанатов «Сиэтла» (особенно тех, кто «с детства за «Сиэтл») были в курсе ситуации с контрактом Александра. Их бы точно не волновало, что эйфория от выбора живой легенды НХЛ продлится лишь семь дней. А затем — их пути разойдутся.

Какой переполох произошел бы как в североамериканских, так и в российских СМИ! Залезть в голову Овечкину и тем более Фрэнсису никто, кроме их жен, не сможет. Появятся десятки слухов — о возможном контракте Александра с «Сиэтлом», о терках с «Вашингтоном», о завершении баллады россиянина в «Кэпиталз». Спекулировать заокеанские коллеги умеют не хуже представителей южных народов на вошедшем в историю черкизовском рынке.

Интерес к новой франшизе от неожиданного хода возрос бы колоссальным образом. Фрэнсис взорвал бы такую маркетинговую бомбу, эффект от которой вспоминали бы спустя десятки лет. Журналисты разносят вести не хуже тех самых китайских летучих мышей. Каждое уважающее себя спортивное издание, специализирующееся на хоккее, выделило бы первые полосы для этой новости. Все рассуждали бы о «Сиэтле» и новом контракте Овечкина. Но речь не только о сиюминутной выгоде в информационном поле.

Представьте, какую сумму могли заработать «Кракены» на продаже атрибутики. Свитер с фамилией какого игрока из нынешнего состава «Сиэтла» вы бы приобрели? Предположу, что двукратного обладателя Кубка Стэнли Янни Гурда или захандрившего таланта из «Айлендерс» Джордан Эберле. Овечкин по масштабу влияния на аудиторию обходит обоих с огромным запасом. Будь я простым сиэтлским мальчишкой, на следующий же день со слезами умолял бы родителей купить мне джерси с легендарной «восьмеркой». Настоящий фанат обязан иметь в гардеробе майку любимого клуба. А уж тем более «овечкинскую» — от появления в футболке с его фамилией на спине сошли бы с ума все девчонки на квартале.

Александр стал бы легендой «Сиэтла», не сыграв за новую франшизу ни одного матча. Поэтому выбор Овечкина на драфте расширения только при беглом анализе лишен логики. «Кракены» могли привлечь к себе внимание и заполучить тысячи фанатов по обе стороны Атлантики, однако скрупулезный расчет победил импульсивность.