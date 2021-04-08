Настоящее чудо. Русский защитник забил гол в НХЛ впервые за 118 матчей

Обзор дня Алексея Шевченко.

Интрига

«Ак Барс» сократил счет в серии против «Авангарда», победив в третьей встрече. Дмитрий Квартальнов наконец выпустил Даниса Зарипова, доверил ворота Тимуру Билялову, произвел еще несколько замен, но уже после сирены можно было сказать — ничего не поменялось, кроме итогового результата. Хоккей остался прежним, по крайней мере со стороны казанского клуба. Забросив две шайбы в первом периоде, «Ак Барс» просто стал охранять это преимущество. План весьма рискованный, немного странный, когда у тебя в составе столько индивидуально сильных мастеров, но тренер просто не умеет работать иначе, с этим надо смириться. Может быть, лет через пять — семь он и будет другим, да и то вряд ли.

Считалось, что какая-нибудь волевая победа «Ак Барса», яркий успех могли бы изменить характер серии, но ничего этого не произошло. «Авангард» проиграл, но, уверен, хоккеисты отнеслись к этому довольно спокойно. Бывает, не повезло, есть время и способы исправить свои ошибки. Даже по Бобу Хартли на пресс-конференции было видно, что он совсем не обескуражен, как было, например, после 1:7 от «Металлурга».

Дела налаживаются — 1:2 в серии pic.twitter.com/IfNyOq86xo — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 7, 2021

«Ак Барс» унес ноги, единственное, чего они добились, — это возвращение серии в Казань. И нет никакой гарантии, что нынешняя тактика принесет успех, хотя уступают они команде с одним звеном. Илья Ковальчук незаметен, четвертое звено об атаке не помышляет, а тройка с Кириллом Семеновым в центре нестабильна. Совсем не такая победа была нужна «Ак Барсу», но хотя бы счет размочили.

Победа

Победитель регулярного чемпионата МХЛ первым вышел в финал Кубка Харламова. Московское «Динамо» — команда одного из самых перспективных тренеров этой лиги Ярослава Люзенкова. Им понадобилось всего три матча, чтобы выбить «Толпар». И пусть две встречи закончились вне основного времени, это совершенно ничего не меняет. Динамовцы никогда в истории лиги не играли так здорово. До этого лучший результат команды в плей-офф был в сезоне-2012/13, когда они уступили в полуфинале «Омским ястребам». Тогда ХК МВД (одно из имен молодежки динамовцев) подвел отъезд перед важными матчами сразу нескольких человек в расположение юниорской сборной, забрали основного вратаря, и биться с омичами было практически невозможно.

Мы шли к этому весь сезон и не собираемся останавливаться на достигнутом! До мечты осталось четыре шага ?? pic.twitter.com/teVfDg6Mvt — МХК «Динамо» Москва (@mhkdynamo) April 7, 2021

И в этот раз пара человек уехали в Новогорск, но это уже не стало потрясением. У команды четыре сильных звена, каждое из которых способно обеспечить результат. Когда завершила сезон первая команда, то в молодежку спустили Дмитрия Рашевского, и тренеру пришлось ломать успешную вторую тройку, чтобы найти место нападающему. Был риск, что понадобится время на то, чтобы сыграться, но тут уже сработала система, а изменения пошли только на пользу. В каждой пятерке нынешнего состава финалистов есть люди, которые при должном доверии могут стать звездами КХЛ. «Динамо» будет начинать серию в Москве, первые две игры состоятся на «ВТБ Арене» (только пятый матч серии пройдет в Красногорске). Хорошая возможность увидеть талантливых хоккеистов. Смогут ли выиграть кубок? Это будет невероятно тяжело, если соперником будет «Локо». Но битва будет крайне интересная.

Гол

Прошедшей ночью защитник «Аризоны» Илья Любушкин открыл счет своим голам в НХЛ. Для этого нашему хоккеисту пришлось провести 118 матчей, он ни разу не отличился за три сезона, но если бы вы смотрели игры «Койотов», то понимали бы, что ему просто не до этого. Любушкин только в нынешнем чемпионате стал хоккеистом, которому начали доверять, да и то не до конца. По-прежнему не выпускают в меньшинстве, хотя с его жесткостью и отсутствием страха перед шайбой ему там самое место. Про большинство даже заикаться не стоит, он мог быть на площадке во время численного неравенства лишь случайно.

Его и в прошлом плей-офф в «пузыре» держали в глубоком запасе, хотя на команду было жалко смотреть. Тем не менее Илья подписал новый контракт с «Аризоной», а в этом году стал все чаще и чаще проводить время на площадке, не какие-нибудь жалкие 11-14 минут. Уже три раза хоккеист был на льду больше 20 минут, при этом случались отрезки, когда тренер усаживал хоккеиста в запас, — последний раз это было в начале марта, и защитник пропустил четыре матча. Несмотря на все потрясения, Илья цепляется за свой шанс, и удивительно, как он не опускает руки. Многие бы уже давно бросили бороться, да и примеры были. Заброшенная шайба поможет Любушкину психологически, но Виктору Хедману не стоит беспокоиться за свое лидерство в списке самых результативных игроков обороны сезона.