Самое интересное только начинается. «Ак Барс» снова в игре

Казанцы вернули в состав легенду и сократили отставание в серии от «Авангарда» до одной победы.

КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. Финал. Третий матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Рукавишников — 1 (Яруллин, Доус), 1:41 — 0:1. Воронков — 3 (Галимов, Мерфи), 7:14 — 0:2. Костин — 4 (Покка, Найт), 35:15 — 1:2.

Вратари: Грубец (58:37) — Билялов.

Штраф: 30 — 2.

Броски: 28 (9+10+9) — 39 (20+9+10).

Судьи: Белов, Кулаков.

7 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 2389 зрителей.

Счет в серии: 2-1.

Ситуация со здоровьем капитана «Авангарда» Алексея Емелина отвлекла внимание от третьего матча финала Восточной конференции. Перед игрой все только и обсуждали, чья информация о состоянии игрока достовернее. В «Авангарде» же, несмотря на отсутствие капитана, вывесили его свитер в раздевалке.

Кэп мысленно с нами ?? pic.twitter.com/Bvl0jHmTnw — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 7, 2021

«Ак Барс» же пошел на серьезные изменения — сразу пять игроков, не игравших во втором матче, в Балашихе вышли на лед. В первую очередь бросалось в глаза возвращение в ворота Тимура Билялова и первая игра в плей-офф капитана казанцев Даниса Зарипова: в критический момент именно самый титулованный игрок КХЛ (пять кубков) стал скрытым козырем «барсов».

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отмечал, как важно забить первыми: в двух матчах его команде этого не удавалось, и «Авангард» побеждал. В Балашихе казанцы начали очень резво и забили уже на второй минуте. Найджел Доус, проваливший домашние матчи, частично реабилитировался — проехал за воротами и сделал передачу на подключившегося Романа Рукавишникова, который в упор расстрелял Грубеца.

Забив, гости не сразу отдали инициативу сопернику. Они дождались второго гола: после броска Мерфи шайба попала в ногу Дмитрию Воронкову и опустилась прямо за спиной вратаря оимчей.

В отличие от домашних игр, хоккеисты «Ак Барса» блокировали очень много бросков. За весь матч казанцы сделали это 35 раз — в два с половиной раза больше, чем соперник! Гости отдали инициативу и сыграли в стиле «Авангарда» в Казани — перетерпели и нашли свои моменты в атаке.

Казалось, что в конце второго периода может начаться камбэк. Глухов не забил с пятака, и в контратаке Клим Костин отыграл одну шайбу.

В третьем периоде гости играли максимально аккуратно, но несколько раз Билялову пришлось выручать свою команду. Воспитанник «Ак Барса» подтвердил репутацию куражного вратаря: в первых матчах Рейдеборна сложно винить в поражениях, но с Биляловым в воротах команда всегда играет удачнее.

Финальный штурм «Авангарда» выглядел очень опасно, но лучшая тройка чеккеров КХЛ сделала свое дело. Бурмистров вчистую выиграл вбрасывание у Найта (всего у Александра — 9 из 10 на «точке»), после чего он с Глуховым и Лукояновым задушили соперника на входе в свою зону. Кажется, самое интересное в финале Восточной конференции только начинается.