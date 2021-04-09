Этот человек создал знаменитую маску для «Молчания ягнят». Он много лет делал шлемы и маски для вратарей НХЛ

История Эда Кабберли, в чьей экипировке 12 лет играло пол-лиги

Эд Кабберли когда-то создал один из самых безопасных вратарских шлемов, в которых играли звезды НХЛ. Как он стал известен и почему именно его маска стала «лицом» антигероя триллера «Молчание ягнят», Эд рассказал в эксклюзивном интервью «СЭ».

Маска Майка Фаунтина.

Мечтал, чтобы хоть один вратарь НХЛ играл в моей маске

«Я начал экспериментировать с вратарскими масками еще в 1975 году, когда вратари играли в стекловолоконных масках или в шлемах с решеткой, какой был у Владислава Третьяка. Идея создавать что-то свое пришла ко мне после знакомства с Эрни Хиггинсом, который изготавливал маски для вратарей НХЛ. До этого момента я понятия не имел, что стекловолокно — это ткань, а процесс создания маски требует больших усилий», — рассказывает Кабберли.

Эд и сам играл на позиции вратаря в школьные годы, а к Эрни Хиггинсу отправился затем, чтобы сделать защиту лица для себя.

«Эрни сделал слепок моего лица — в те времена хорошие маски изготавливались только так. Но я не смог позволить себе заплатить за маску. Честно говоря, до сих пор ругаю себя за то, что не сделал этого, — признается Кабберли. — На тот момент в мире было всего несколько парней, делающих маски, и Эрни был лучшим из них. Вернувшись домой, я решил попробовать изготовить маску самостоятельно. Никакого Google и интернета тогда не было, все приходилось постигать методом проб и ошибок».

Изготовление масок всегда было хобби для Кабберли, который большую часть своей жизни посвятил работе в медицине. Он стал первым мужчиной, окончившим школу медсестер Святого Франциска с отличием в 1983 году. Эд работал медбратом в различных организациях, в том числе ассистировал в операционных. Совмещать такую работу с изготовлением масок было непросто, поэтому на продвижение товара ушло несколько лет.

«Я два года общался с парнями, которые заказывают экипировку для клубов НХЛ. Я мечтал о том, чтобы хоть один из вратарей в НХЛ играл в моей маске. Но все упиралось в один и тот же вопрос. Все они задавали его: «Кто в НХЛ носит твою маску?» Но ответить мне было нечего», — вспоминает Кабберли.

Удача улыбнулась Эду, когда Фрэнк Пьетранджело из «Уэйлерс» пригласил его к себе, чтобы сделать слепок лица для нового шлема. «Он накормил меня отличным итальянским обедом, а я сделал для него классную маску. Постепенно вратарей, обращавшихся ко мне, становилось все больше, что позволило мне 12 лет работать с лучшими профессионалами», — делится поводом для гордости мастер.

Маска Майка Рихтер.

Жесткая шутка Модано

Порой исполнять свою работу было крайне непросто, ведь в те годы быть вратарем значило осознанно подставлять свое тело под резиновые пули. Многие вратари в те годы, были, что называется, «с приветом», поэтому частенько мастеру по несколько часов приходилось уговаривать стражей ворот сделать гипсовый слепок лица.

«Самым странным парнем был Кори Шваб из «Нью-Джерси Дэвилз». Он упирался и просил, чтобы я сделал слепок его лица, не покрывая гипсом его рот, нос и глаза. В конце концов я вспылил. Начал кричать, что не смогу сделать ему нормальный шлем, если не покрою гипсом все лицо. В итоге удалось убедить его, хотя он был явно недоволен, — вспоминает Кабберли. — Случались и забавные случаи. Однажды я делал слепок лица Джона Кейси из «Далласа». Когда Джон лежал на кушетке с гипсовой жижей на лице, а вся его связь с внешним миром ограничивалась двумя соломинками, торчащими из его носа и позволявшими дышать, к нему подкрался Майк Модано. Он заткнул эти трубки и решил выяснить, сколько Джон протянет без воздуха. Видел бы ты, какая паника была у Кейси в тот момент».

Продукция Эда достаточно быстро завоевала популярность. Маски были недешевыми (последние шлемы, изготовленные им, продавались по цене более двух тысяч долларов), но вратари-профессионалы очень ценили изделия Кабберли за их надежность.

«Могу сказать точно, что в середине 1990-х около половины вратарей в НХЛ носили мои маски», — с гордостью подтверждает Эд. Тогда в НХЛ с характерным отверстием в районе уха в форме буквы «С» выходили на лед Кертис Джозеф, Андрей Трефилов, Ги Эбер, Фрэд Брэтуэйт, Дарси Вакалюк, Келли Хруди, Джон Кейси, Майк Рихтер, Михаил Шталенков, Том Барассо, Олаф Колциг и многие другие.

Неповторимый дизайн самого шлема Эд поначалу самостоятельно дополнял рисунками, но очень скоро ему стало непросто совмещать изготовление шлемов, покраску и основную работу.

«Большинство вратарей НХЛ понятия не имели, что хотят изобразить на своей маске. Я разговаривал с ними, узнавал про их хобби, семью, чем они любят заниматься в свободное время. Частенько это становилось основой для покраски. Я передавал всю информацию художнику Дэннису Саймону, а он уже делал наброски. Позднее я обращался к нескольким художникам, которые занимались росписью шлемов. Мне было сложно совмещать все, работая полный день, поэтому покраску я передал профессионалам, которые сделают это лучше меня», — говорит Эд.

Рассказали, что фильм будет про психопата, который вдобавок еще и каннибал

Очень скоро популярность масок Кабберли шагнула в массы. Дело в том, что в 1989 году именно его визитную карточку вручил управляющий магазина Gerry Cosby & Co. Sporting Goods на домашней арене «Рейнджерс» человеку, который спросил, кто может помочь с маской для героя фильма. Этим героем стал Ганнибал Лектер, а фильм очень скоро стал известен под названием «Молчание ягнят».

«Осенью 1989 года мне позвонила дизайнер по костюмам Колин Этвуд. В то время я понятия не имел, кто такой Энтони Хопкинс и во что ввязываюсь, — вспоминает Эд. — Мне рассказали, что фильм будет про психопата-шизофреника, который вдобавок еще и каннибал. Так я понял, что маска должна быть похожей на намордник. Концепцию и эскиз я набросал примерно за 5 минут. По сути, это просто нижняя часть старой вратарской маски и металлические прутья у рта, чтобы сделать образ более брутальным. Продюсерам идея понравилась! Думаю, я оказался в нужном месте в нужное время».

Чтобы маска идеально подошла к лицу Энтони Хопкинса, Кабберли прислали по почте слепок с лица звезды. По словам Эда, изготовление маски заняло всего 15 часов, а за свою работу он получил 400 долларов и авторские права на изготовление копий. К слову, копии этой легендарной маски Лектера расходятся тысячами по всему миру в Хэллоуин. Официальные копии можно купить в крупнейших сетях США, а Кабберли получает авторские отчисления.

«Когда «Молчание ягнят» вышел на экраны, он получил пять премий Оскар, в том числе за лучший фильм. Я был в восторге от того, что моя первая и единственная голливудская маска стала культовым произведением в истории кино», — отмечает Кабберли.

Конец истории

Эд Кабберли перестал делать маски для профессионалов в 2000 году, пробыв в деле 12 сезонов. Причиной тому, по словам самого дизайнера, стала коммерция, шагнувшая в НХЛ. «Я решил отойти от дел, когда восемь вратарей, игравших в моих шлемах, перешли на Itech (компания была позднее выкуплена Bauer). Они перешли на изделия этой фирмы, потому что им щедро платили за это. Я никогда никому не платил за ношение моих масок. Вратари надевали их, потому что доверяли качеству и хотели их носить», — поделился Эд.

Красноречиво о качестве масок Кабберли говорил случай, произошедший с легендой «Нью-Йорк Рейнджерс» Майком Рихтером, который долгие годы играл в шлеме с буквой «С» на боковинах. Рихтер был одним из вратарей, в 2000 году подписавших контракт с другим производителем. В том же году Крис Тамер сумасшедшим по силе броском в висок отправил Рихтера в нокаут. Восстановившись от сотрясения, Рихтер вновь сменил производителя масок — на Warwick, но и этот шлем не спас его от второго сильнейшего сотрясения, которое подтолкнуло прославленного вратаря к завершению карьеры.

К слову, маска Майка Рихтера, сделанная Кабберли, и поныне хранится в Музее хоккейной славы в Торонто. Сейчас, по словам Эда, шансы увидеть его маску в матчах НХЛ равны нулю. «Если бы мне сегодня позвонил вратарь НХЛ и попросил изготовить маску для него, я бы, наверное, ответил отказом, — категоричен Эд. — Когда я начинал, мне хотелось, чтобы хотя бы один вратарь играл в моем шлеме, а получилось так, что за 12 лет в них играла почти половина вратарей лиги. Я чувствую, что оставил свой след в истории НХЛ, так что, думаю, я уже сделал достаточно».

Один из самых известных дизайнеров вратарских масок продолжает следить за НХЛ и остается одним из самых преданных фанатов «Нью-Джерси». Он побывал на первом матче «Дьяволов» в 1982 году и лично видел их триумф в Кубке Стэнли в 1995-м. Конечно, он не обходит стороной и современную вратарскую экипировку.

«Честно говоря, современный стиль игры «баттерфляй» мне не слишком импонирует. Мне бы очень хотелось вновь увидеть на льду в матчах НХЛ старые щитки, такие как Cooper GP 95. Мне 63, и я всегда буду поклонником вратарей старой школы», — заключает Кабберли.

Удивительно, но за все эти годы, что Кабберли делал маски для лучших вратарей мира, он не оставлял свою основную работу, однако с началом пандемии Кабберли решил выйти на пенсию:

«Изготовление вратарских масок всегда было для меня хобби. Я работал медбратом в интенсивной терапии 22 года, затем 16 лет ассистировал в операционных, но COVID-19 стал настоящим испытанием, которое выдержать в моем возрасте было бы очень сложно, поэтому я уволился».

Сейчас прославленный дизайнер посвятил свое время изготовлению различных аксессуаров, футболок и сувенирных масок на хоккейную тематику, которые продает на своих страницах в соцсетях.

Иван Славинский