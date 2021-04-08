Капризов провел еще один гениальный матч! Его «Миннесота» уничтожила лидера дивизиона

Конкурентов на «Колдер Трофи» не видно.

Хоккей. НХЛ, регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 8:3 (3:0, 2:3, 3:0)

Голы: Капризов — 15 (бол., Раск, Сперджен), 4:00 — 1:0. Джонсон — 1 (Ро, Соуси), 13:15 — 2:0. Фиала — 12 (бол., Сперджен, Раск), 18:38 — 3:0. Маккиннон — 15 (бол., Макар, Рантанен), 20:34 — 3:1. Хартман — 6, 24:37 — 4:1. Бураковски — 11 (Макдональд, Берроуз), 25:17 — 4:2. Рантанен — 22 (бол., Маккиннон, Макар), 29:42 — 4:3. Капризов — 16 (бол., Фиала, Сперджен), 33:38 — 5:3. Фиала — 13 (Бонино), 44:24 — 6:3. Эрикссон Эк — 13 (Паризе, Гринуэй), 47:18 — 7:3. Фиала — 14 (бол., Капризов, Раск), 47:56 — 8:3.

Вратари: Тэлбот — Грубауэр (Юханссон, 47:18).

Штраф: 28 — 24.

Броски: 19 (9+4+6) — 32 (4+14+14).

Наши: Капризов (16.38/3/0) — Ничушкин (12.15/1/-1).

8 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Таким апатичным, как сегодня в первом периоде, «Колорадо» можно увидеть нечасто. В стартовые двадцать минут команда Джареда Беднара умудрилась методично слить сразу 6 минут большинства и бросить по воротам «Миннесоты» всего 4 раза. Глядя на полнейшее бессилие в атаке, хотелось задать только один вопрос — это точно лидер Западного дивизиона? Даже с поправкой на вторую игру на выезде, «Эвеланш» смотрелись ужасно.

А вот «Миннесота», напротив, после поражения от «Лавин» двумя днями ранее вышла на домашний лед предельно заряженной. И не сказать, чтобы парни Дина Эвасона сразу же включили режим «горилл из клетки» и полетели убивать — «Дикари» просто наказывали гостей за чрезмерную пассивность и показали просто потрясающую для себя реализацию. По большому счету, результат хозяева сделали именно в первом периоде.

Для того, чтобы открыть счет, «Уайлд» оказалось достаточно первого же удаления «Колорадо», а Кириллу Капризову — первого же своего момента у ворот Филиппа Грубауэра. Виктор Раск начертил классную диагональ на дальнюю штангу из правого круга вбрасывания, и 23-летнему россиянину оставалось только аккуратно замкнуть ее в пустой угол. Если в предыдущих матчах шведский центр зачастую тянул лучшего новичка сезона вниз, то сегодня подарил ему первое очко в матче. Примечательно и то, что начинал матч Капризов в звене с Эрикссоном Эком и Гринуэем, а уже по ходу стартовой двадцатиминутки вернулся в привычное сочетание с Цуккарелло и Раском.

Заработал плюс в показатель полезности воспитанник «Кузни» и когда «Миннесота» незадолго до первого периода усилиями Кевина Фиалы реализовала второе большинство, неожиданно доведя дело до 3:0 в первой сирене. Только после перерыва хозяева откровенно подсели, а «Колорадо» уже с первых смен второй двадцатиминутки начало просыпаться.

Начать погоню за «Дикарями» «Эвеланш» помогло разбитое на периоды удаление Карсона Сауси, за которое «Миннесоту» наказал Натан Маккиннон. Размочив Тэлбота, гости начали сокращать чудовищное соотношение бросков в пользу соперника и мгновенно перевели игру в зону Тэлбота. Не заставил парней Беднара выключиться и гол Хартмана, вернувшего хозяевам разницу в плюс три.

Уже к экватору матча после шайб Бураковски и Рантанена «Колорадо» подобрался к «Уайлд» вплотную и в тот момент, когда казалось, что камбэк первой команды дивизиона неминуем, по «Лавинам» вновь ударил Капризов! Причем сделал это снова в формате «пять на четыре». Так с ходу и не вспомнишь, когда в последний раз «Миннесота» выбивала три из трех в большинстве. Просто посмотрите, как же моментально Кирилл на ограниченном пространстве бросил в касание после того, как Фиала скинул ему шайбу в район «усов».

И кажется, что этим голом лучший бомбардир «Миннесоты» отправил гостей в жесткий нокдаун, после которого «Колорадо» в третьем периоде уже постепенно перестал подавать признаки жизни. Шайбы все того же Фиалы и Эрикссона Эка окончательно похоронили шансы на возвращение в игру. Впрочем, дублем Капризов не ограничился и еще одно очко заработал, отдав голевой пас неугомонному швейцарцу на первый хет-трик в НХЛ. И да, свой ассист «Долларовый Кирилл» сделал в большинстве, которое сегодня работало у парней Эвасона, как швейцарские часы.

Ну и по традиции — выносите уже «Колдер»!

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