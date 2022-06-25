Любушкин не рассматривает варианты в КХЛ

Защитник «Торонто» Илья Любушкин не рассматривает вариант возвращения в КХЛ и планируется остаться в НХЛ. Об этом он сообщил корреспонденту «СЭ».

Отметим, что контракт Любушкина с «Мэйпл Лифс» закончился, и он может выйти на рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне 28-летний россиянин набрал 6 (2+4) очков в 31 матче за «Торонто». Также на счету защитника 16 (8+8) баллов в 46 встречах за «Аризону».

В КХЛ Любушкин играл за ярославский «Локомотив».