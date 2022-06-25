Вратарь «Аризоны» Просветов рассказал, почему решил остаться в НХЛ

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов рассказал, почему решил остаться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В конце мая 23-летний россиянин продлил контракт с клубом.

«Были предложения из КХЛ и из ЦСКА, — приводит слова Просветова ТАСС. — Я с уважением отношусь к ЦСКА, это бренд России, обладатель Кубка Гагарина, но пока есть шансы выступать в НХЛ, то надо пользоваться этим. В КХЛ я бы шел только первым номером, но в «Аризоне» надо бороться за место. В НХЛ ты всю жизнь стремился попасть, и вернуться легче, чем уехать обратно».

Вратарь участвует за команду Сочи в турнире по хоккею 3х3 в Балашихе.

«Это похоже на овертайм, причем как в плей-офф, потому что нельзя пропускать. Период всего семь минут, и ты не знаешь, забьет твоя команда или нет. Я сам осторожно играл, и моменты реализовывались из ничего, и это все похоже на то, как играют в НХЛ: зашли и сразу бросают. Очень интересный формат, и надо быть всегда сфокусированным. Что касается проведения полноценного турнира в международном хоккее, то для этого надо много подготовить, создать лигу, чтобы была огромная заинтересованность у зрителей, что сейчас и делается. Приятно стоять у истоков зарождающегося вида», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Просветов провел три матча в НХЛ и пропустил 13 шайб.