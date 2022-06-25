Тренер вратарей Давыдов — о концовке регулярки у Шестеркина: «Продолжал в себе копаться, искать причины недочетов»

Бывший тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов рассказал «СЭ», как голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин работает над ошибками, а также какую модель поведения он предложил россиянину в конце регулярного чемпионата НХЛ.

— Он вообще всегда все дотошно анализирует, делает работу над ошибками. Иногда, особенно ближе к плей-офф, мне даже приходилось его в этом сдерживать. Он продолжал в себе копаться, искать причины недочетов, и я призывал его быстренько сворачивать эту тему, не зацикливаться на негативе, а наоборот, цепляться за положительное.

Слишком сильно себя мучить — только хуже делать. Ошибки есть у всех. Разница в том, кто как проходит неудачные периоды, как быстро справляется с ними и возвращается в свое нормальное рабочее состояние. Об этом у нас было очень много разговоров. У Игоря было пару тревожных моментов в этом сезоне, но он их удачно проходил. Не зависал в них, и все ограничивалось одной-двумя играми.

За десять игр до конца регулярки у Шестеркина немножко накопилась усталость. Игра не очень шла, не удавалось победить, он переживал, и я направил его мысли на предстоящий плей-офф. Предложил ему принять такую модель — не знаю уж, сделал ли он это на сто процентов. Посоветовал рассмотреть оставшиеся матчи не как самостоятельные игры регулярного чемпионата, а как подготовку к Кубку Стэнли, выставочные игры перед плей-офф. В которых, конечно, тоже надо победить, но решающего значения они не имеют. Для чего? Для того, чтобы к самим кубковым встречам подойти ментально более свежим и чувствовать себя в них более готовым. Такие ходы по управлению собственными мозгами работают.