Защитник «Тампы» Хедман: «Будет здорово сыграть перед нашими болельщиками и попытаться обыграть «Рейнджерс»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман прокомментировал поражение от «Рейнджерс» во втором матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«По ходу матча «Тампа» прибавляла, — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ. — В конце встречи у нас была куча шансов сравнять счет, так что мы возьмем это с собой для следующей игры. Мы не можем полагаться только на то, что будем играть дома. Но будет здорово сыграть перед нашими болельщиками и попытаться обыграть «Рейнджерс».

После двух игр счет в серии 2-0 в пользу «Нью-Йорка». Следующий матч состоится 5 июня на стадионе «Амели Арена» в Тампе. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.