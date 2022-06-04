Болельщики «Рейнджерс» подвергли оскорблениям бывшего капитана клуба и защитника «Тампы» Макдону

Болельщики «Рейнджерс» подвергли оскорблениям бывшего капитана клуба Райана Макдону, ныне выступающего за «Тампу» в ходе второго матча 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Болельщики «Рейнджерс» скандируют, что бывший капитан клуба Райан Макдона — сволочь», — написал журналист Майкл Руссо в Twitter.

Макдона играл за «Нью-Йорк» с 2010 по 2018 год, после чего был обменян в «Лайтнинг».

После двух матчей счет в серии 2-0 в пользу «синерубашечников». Следующая встреча состоится 5 июня на стадионе «Амали Арена» в Тампе. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.