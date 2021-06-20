Защитник «Тампы» Хедман сломал клюшку от злости из-за удаления за минуту до конца игры с «Айлендерс»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман сломал клюшку в третьем периоде четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:3).

Инцидент произошел за 1 минуту и 12 секунд до конца третьего периода. Швед поставил подножку сопернику и сломал клюшку об ограждение из-за злости, поскольку оставил свою команду в меньшинстве в решающий момент встречи.

Благодаря победе «Айлендерс» сравняли счет в серии с «Тампой» — 2-2. Пятый матч состоится 22 июня, начало — в 3.00 (мск).