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Варламов признан третьей звездой матча с «Тампой»

06:05
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2).

Российский голкипер отразил 28 бросков по своим воротам. Первой звездой стал автор победной шайбы Мэтт Мартин, вторая звезда — форвард «островитян» Джош Бэйли, открывший счет в матче.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей