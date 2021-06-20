Варламов признан третьей звездой матча с «Тампой»
06:05
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2).
Российский голкипер отразил 28 бросков по своим воротам. Первой звездой стал автор победной шайбы Мэтт Мартин, вторая звезда — форвард «островитян» Джош Бэйли, открывший счет в матче.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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