Варламов признан третьей звездой матча с «Тампой»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2).

Российский голкипер отразил 28 бросков по своим воротам. Первой звездой стал автор победной шайбы Мэтт Мартин, вторая звезда — форвард «островитян» Джош Бэйли, открывший счет в матче.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.