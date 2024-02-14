Плющев допустил, что Кучеров может побить свой рекорд по набранным очкам в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нападающем «Тампы» Никите Кучерове, который стал первым игроком в НХЛ в текущем регулярном чемпионате, добравшимся до отметки 90 очков.

«У Кучерова очень хороший менталитет, как у воспитанника великой армейской школы ЦСКА. Он впитал в себя только все самое хорошее, что было в ее истории. Никита играет с хорошим настроением и на кураже, у него все получается, и даже свист в его сторону на матче звезд никак на это не повлиял. Кучеров лишь дал понять, что это шоу, и показал его. Думаю, у него и дальше все будет складываться удачно, если только он не поймает какую-то необязательную травму», — приводит слова Плющева RT.

На счету Кучерова 90 (34+56) очков в этом сезоне. Он продолжает лидировать в списке бомбардиров.