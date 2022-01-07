Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Яшин назвал сезон Капризова в НХЛ шикарным

10:40
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Теги:

Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2).

&laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Капризов не смог доиграть матч из-за травмы. За него вступился российский защитник, но его избили!

Российский форвард в этой встрече отметился голом и получил травму.

«Кирилл большой молодец, проводит шикарный сезон. Надеюсь, что полученная травма не станет для него серьезной. Нужно не сбавлять темп и продолжать отличаться в каждом матче. Желаю ему удачи и здоровья», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Капризов набрал 40 (14+26) очков за 32 матча регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю он занимает 7-е место в лиге.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Как выбрать персонального тренера в фитнес-клубе?
США запросили у Казахстана данные о необходимости ввода сил ОДКБ
0
Реклама