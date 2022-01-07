Яшин назвал сезон Капризова в НХЛ шикарным

Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2).

Российский форвард в этой встрече отметился голом и получил травму.

«Кирилл большой молодец, проводит шикарный сезон. Надеюсь, что полученная травма не станет для него серьезной. Нужно не сбавлять темп и продолжать отличаться в каждом матче. Желаю ему удачи и здоровья», — сказал Яшин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Капризов набрал 40 (14+26) очков за 32 матча регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю он занимает 7-е место в лиге.