Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, прокомментировал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Российский форвард в этой встрече отметился голом и получил травму.

«По травме дождемся точной информации от врачей, там уже видно будет по дальнейшей перспективе в сезоне. 40 очков — это сильный результат, даже сказать что-то трудно. Я надеялся, что у него так получится в НХЛ. Он получил большой опыт в России, переходил здесь из клуба в клуб. Внутренние переходы здесь тоже имеют значение. Где-то ему и страшно было в тот же ЦСКА переходить. Но за счет российского опыта у Кирилла в Америке все идет в гору», — сказал Лучанский «СЭ».

Капризов набрал 40 (14+26) очков за 32 матча регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю он занимает 7-е место в лиге.