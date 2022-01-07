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Первый тренер Капризова — о 40 очках в сезоне: «Опыт в КХЛ помогает ему идти в гору в Америке»

10:30
Кирилл Капризов. Фото Getty Images
Кирилл Капризов. Фото Getty Images
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Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, прокомментировал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Российский форвард в этой встрече отметился голом и получил травму.

&laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Капризов не смог доиграть матч из-за травмы. За него вступился российский защитник, но его избили!

«По травме дождемся точной информации от врачей, там уже видно будет по дальнейшей перспективе в сезоне. 40 очков — это сильный результат, даже сказать что-то трудно. Я надеялся, что у него так получится в НХЛ. Он получил большой опыт в России, переходил здесь из клуба в клуб. Внутренние переходы здесь тоже имеют значение. Где-то ему и страшно было в тот же ЦСКА переходить. Но за счет российского опыта у Кирилла в Америке все идет в гору», — сказал Лучанский «СЭ».

Капризов набрал 40 (14+26) очков за 32 матча регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю он занимает 7-е место в лиге.

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Сергей Федоров все материалы автора
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