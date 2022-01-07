Капризов не смог доиграть матч из-за травмы. За него вступился российский защитник, но его избили!

Дмитрий Куликов не смог отомстить за партнера.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Миннесота» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Холл — 7 (бол., Райлли, Хаула), 6:35 — 1:0. Капризов — 14 (бол., Зуккарелло, Фиала), 15:25 — 1:1. Штурм — 5 (бол., Бродин, Девар), 16:48 — 1:2. Болди — 1 (Фолиньо, Бродин), 32:26 — 1:3. Маршан — 12 (бол., Бержерон, Грызлик), 35:35 — 2:3.

Вратари: Суэймен (4:35 — 4:36, 58:34 — 59:02, 59:08) — Кяхкенен (14:09 — 14:49, 32:59 — 33:03).

Штраф: 28 — 22.

Броски: 38 (10+11+17) — 30 (14+10+6).

Наши: — - Капризов (11.19/2/0), Куликов (14.04/1/0).

7 января. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.

Черная полоса «Миннесоты» наконец-то прервалась. Команда Дина Эвасона завершила неудачную серию из пяти поражений подряд и сумела обыграть на выезде «Бостон». Очередное достижение покорилось Кириллу Капризову, который сравнял счет в большинстве. Россиянин стал вторым игроком в истории «Уайлд» с четырехматчевой голевой серией в двух и более сезонах подряд. Рекордсмен «Миннесоты» по этому показателю — Мариан Габорик (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09). Кажется, эти двое еще долго будут мелькать во всевозможных исторических сводках клуба. На данный момент в активе Кирилла уже 40 (14+26) очков в 32 матчах.

К сожалению, еще улучшить свою статистику российский нападающий сегодня не смог, а если быть точным — ему не дали этого сделать. Во втором периоде произошел неприятный инцидент, после которого Капризов вынужден был отправиться в раздевалку. В результате столкновения с форвардом «Бостона» Трентом Фредериком он ударился о борт и упал на лед. Продолжить матч Капризов не смог. О степени серьезности повреждения пока информации нет, но добраться до раздевалки Кириллу помогал персонал. Выглядит все это не очень позитивно. «Он отличный игрок. Надеюсь, с ним все хорошо. Я совершенно не хотел ему навредить», — сказал после матча виновник случившегося.

Cheap shot hit from Trent Frederic on Kirill Kaprizov pic.twitter.com/XSxC1Ot725 — Alex Micheletti (@AlexMicheletti) January 7, 2022

Трент Фредерик успевал сегодня на всех фронтах и одним махом собирался избавиться от российского десанта «Миннесоты». Американец сошелся в кулачном бою с Дмитрием Куликовым, который заступился за партнера по команде, но защитнику «Уайлд» пришлось несладко. Команда может быть довольна победой в таком сложном матче, но остается лишь надеяться, что с Капризовым все в порядке. На данный момент «Миннесота» испытывает небольшой спад, а без главной звезды выбраться из него будет крайне непросто.

Trent Frederic and Dmitry Kulikov have a Donnybrook: pic.twitter.com/s9zG494KkV — Blake Thorne (@_BlakeThorne) January 7, 2022

Перестрелка в Техасе

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Флорида» — 6:5 Б (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Барков — 13 (бол., Юбердо, Экблад), 8:28 — 0:1. Раффль — 4 (Клингберг, Факса), 12:53 — 1:1. Барков — 14 (мен., Экблад, Лунделл), 20:18 — 1:2. Гурьянов — 5 (бол., Бенн, Хейсканен), 21:46 — 2:2. Хернквист — 8 (Форслинг, Гудас), 24:07 — 2:3. Робертсон — 11 (Клингберг, Павелски), 33:10 — 3:3. Сегин — 9 (Гурьянов), 33:38 — 4:3. Уигар — 2 (Луостаринен, Хернквист), 37:17 — 4:4. Бенн — 10 (Гурьянов), 46:26 — 5:4. Юбердо — 12 (Экблад, Барков), 59:31 — 5:5.

Победный буллит: Павелски.

Вратари: Холтби (65:00) — Бобровский (57:18 — 59:31, 65:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (10+20+2+4) — 42 (19+14+9+0).

Наши: Гурьянов (17.36/3/-1), Радулов (12.15/0/0) — Мамин (11.39/1/-1).

7 января. Даллас. American Airlines Center. 17 678 зрителей.

«Даллас» и «Флорида» выдали для болельщиков настоящее шоу. На протяжении всего матча команды играли в догонялки, а «Пантерз» сумели сравнять счет за 29 секунд до финальной сирены и уже при пустых воротах. В составе хозяев отличный матч провел Денис Гурьянов. Российский нападающий довольно блекло выглядит в текущем сезоне, но периодически показывает хорошую игру. Сегодня в большинстве Денис здорово сыграл на добивании в площади ворот и перехитрил Сергея Бобровского.