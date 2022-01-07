Форвард «Колорадо» Ландескуг признан первой звездой дня НХЛ
10:53
Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг признан первой звездой дня НХЛ.
Хоккеист отличился 3 голами и 1 результативной передачей в матче с «Виннипегом» (7:1).
Второй звездой стал игрок «Аризоны» Юхан Ларссон, в его активе три забитых шайбы в ворота «Чикаго» (6:4).
Третья звезда — у форварда «Питтсбурга» Брайана Раста, который сделал одну результативную передачу и забил 2 гола «Сент-Луису» (5:3).
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