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Форвард «Колорадо» Ландескуг признан первой звездой дня НХЛ

10:53

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг признан первой звездой дня НХЛ.

Хоккеист отличился 3 голами и 1 результативной передачей в матче с «Виннипегом» (7:1).

Второй звездой стал игрок «Аризоны» Юхан Ларссон, в его активе три забитых шайбы в ворота «Чикаго» (6:4).

Третья звезда — у форварда «Питтсбурга» Брайана Раста, который сделал одну результативную передачу и забил 2 гола «Сент-Луису» (5:3).

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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