Вячеслав Быков объяснил, почему отказался от переезда в НХЛ во время игровой карьеры
Один из лучших форвардов советского хоккея Вячеслав Быков в интервью «СЭ» рассказал о том, почему в свое время не отправился играть в Северную Америку.
— Не жалеете, что в свое время уехали не в НХЛ, а в Швейцарию?
— Я вырос на таких игроках, как Михайлов, Петров, Харламов, Капустин, Шалимов, Рагулин, Третьяк тот же. Скажу честно — у меня никогда не было запредельной мечты играть в НХЛ. Я вырос на других ценностях и ни о чем не жалею. Да, мы были задрафтованы «Квебеком» вместе с Андреем Хомутовым и Валерой Каменским. В Москву даже приезжали представители клуба. Несколько раз я с ними общался, но не почувствовал с их стороны искренней заинтересованности. В Швейцарии к тому же хоккей был близок к советской модели. Здесь старались играть более коллективно.
— Можно сказать, что вместе с Андреем Хомутовым вы вывели хоккей в Швейцарии на новый уровень?
— У Пушкина было стихотворение: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Прекрасно понимаю его смысл и поэтому не мне вам говорить про наш вклад в швейцарский хоккей. Я лучше поскромничаю и скажу, что мы старались научиться чему-то новому у них, а они — у нас. Было приятно передать лучшие традиции нашего советского хоккея.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|43
|31
|12
|65
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|47
|25
|22
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|46
|15
|31
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|43
|30
|13
|63
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|47
|20
|27
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|41
|15
|26
|34
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|41
|28
|13
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|46
|16
|30
|39
|8
|Аризона
|45
|11
|34
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|42
|23
|19
|52
|5
|Эдмонтон
|42
|23
|19
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
|8.02
|03:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|4 : 1
|8.02
|03:30
|
Торонто – Каролина
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|32
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|31
|2.11