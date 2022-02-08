Вячеслав Быков объяснил, почему отказался от переезда в НХЛ во время игровой карьеры

Один из лучших форвардов советского хоккея Вячеслав Быков в интервью «СЭ» рассказал о том, почему в свое время не отправился играть в Северную Америку.

— Не жалеете, что в свое время уехали не в НХЛ, а в Швейцарию?

— Я вырос на таких игроках, как Михайлов, Петров, Харламов, Капустин, Шалимов, Рагулин, Третьяк тот же. Скажу честно — у меня никогда не было запредельной мечты играть в НХЛ. Я вырос на других ценностях и ни о чем не жалею. Да, мы были задрафтованы «Квебеком» вместе с Андреем Хомутовым и Валерой Каменским. В Москву даже приезжали представители клуба. Несколько раз я с ними общался, но не почувствовал с их стороны искренней заинтересованности. В Швейцарии к тому же хоккей был близок к советской модели. Здесь старались играть более коллективно.

— Можно сказать, что вместе с Андреем Хомутовым вы вывели хоккей в Швейцарии на новый уровень?

— У Пушкина было стихотворение: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Прекрасно понимаю его смысл и поэтому не мне вам говорить про наш вклад в швейцарский хоккей. Я лучше поскромничаю и скажу, что мы старались научиться чему-то новому у них, а они — у нас. Было приятно передать лучшие традиции нашего советского хоккея.