Нидермайер получил новую должность в руководстве «Анахайма»

Член зала славы Скотт Нидермайер получил новую должность в руководстве «Анахайма». Он стал «специальным советником по хоккейным операциям», сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Ранее Нидермайер принял участие в выборе нового генерального менеджера клуба. Им был назначен Пэт Вербик .

Он заменил Джеффа Соломона, который стал генменеджером 10 ноября после того, как Боб Мюррей покинул посты исполнительного вице-президента и генменеджера по итогам расследования его профессионального поведения.