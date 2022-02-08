«Сиэтл» забрал с драфта отказов нападающего «Айлендерс»

«Айлендерс» выставили на драфта отказов нападающего Остина Чарника. Права на игрока забрал «Сиэтл», сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне форвард провел 11 матчей в НХЛ и набрал 5 (2+3) очков.

Также он сыграл 20 матчей в АХЛ, где отметился 15 (6+9) результативными баллами.

Контракт 29-летнего игрока истекает предстоящим летом. По нему он получает 725 тысяч долларов за сезон.