Шестеркин повторил достижение бывшего вратаря «Чикаго» в плей-офф НХЛ восьмилетней давности

«Рейнджерс» одержали победу над «Тампой» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2.

Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 39 в прошедшей игре.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 26-летний россиянин выиграл седьмой домашний матч в плей-офф подряд и повторил достижение бывшего вратаря «Чикаго» Кори Кроуфорда в 2014 году.

Лучший результат за последние 15 лет по этому показателю у бывшего вратаря «Питтсбурга» Марка-Андре Флери в 2008 году — девять домашних побед подряд.

Второй матч в серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится 4 июня. Встреча также пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.