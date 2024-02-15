Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры против нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— На Матче звезд не было Александра Овечкина, который в это время отдохнул в Дубае и забивает уже шесть матчей подряд, в том числе и вам. Он забил «Колорадо» с дальней точки своего «офиса» щелчком в одно касание. Выходит, его бросок не стал слабее, как утверждали эксперты в первой части сезона?

— Ох, тяжело сказать. Я немножко опоздал на передачу — и, конечно, против него это не очень хорошо. Надо посмотреть по видео, что там было, но на Овечкина надо успевать перемещаться, конечно. Он все умеет и все знает. Хорошо, что потом (при счете 3:4. — Прим. И.Р.) он попал в штангу, а не в ворота.

— Смотрели ли Матч звезд в Болгарии? Есть ли у вас там персональный фан-клуб и вообще следят ли за НХЛ?

— Да, конечно! Родственники следят. В новостях раньше тоже очень часто показывали фрагменты матчей, особенно когда я за «Рейнджерс» играл. Думаю, сейчас тоже немножко показывают хайлайты. Люди следят, в соцсети пишут. Очень приятно, и стараюсь в том числе у них поднимать интерес к хоккею.

В ночь на 14 февраля 38-летний Овечкин забил Георгиеву в матче против «Колорадо» (3:6) и достиг своей самой продолжительной голевой серии за 5 лет.

Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 37 (14+23) очков в 49 матчах НХЛ.