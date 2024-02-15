Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин рассказал, чего ему не хватало на Новый год в Калифорнии

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин признался, что ему не хватало снега на Новый год в Калифорнии.

«Немного непривычно, так как во время Нового года хочется снег увидеть. Но солнце тоже неплохо. В поездках мы приезжаем туда, где есть снег, в горы можно на выходные съездить, там тоже снег есть», — цитирует Мухамадуллина ТАСС.

В текущем сезоне 22-летний россиянин набрал 27 (6+21) очков в 44 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Он выступает в Северной Америке с 2022 года, но дважды отправлялся в аренду в «Салават Юлаев». В конце января хоккеист дебютировал в НХЛ в матче против «Баффало» (2:5).

В 2020 году «Нью-Джерси» выбрал Мухамадуллина под 20-м номером первого раунда драфта НХЛ.