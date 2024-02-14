Овечкин достиг самой продолжительной голевой серии за 5 лет

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг своей самой продолжительной голевой серии за 5 лет.

38-летний россиянин отметился заброшенной шайбой в матче против «Колорадо» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Игра проходила 14 февраля.

Овечкин отличился в шестом матче подряд. Ранее он забивал в ворота «Далласа» (4:5 ОТ), «Монреаля» (2:5), «Флориды» (2:4), «Бостона» (3:0) и «Ванкувера» (2:3 ОТ). Это его самая длительная голевая серия с декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал третьим игроком с шестиматчевой голевой серией в НХЛ в возрасте 38 лет.

Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 37 (14+23) очков в 49 матчах НХЛ.