Хоккеист «Сан-Хосе» Мухамадуллин рассказал, в чем ему нужно прибавлять

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин поделился мнением о том, в чем ему нужно прибавлять.

«Есть понимание, что ты здесь находишься среди лучших игроков в мире. Поэтому здесь нужно намного быстрее принимать решения, грамотно играть позиционно, не уступать в борьбе. Перед началом сезона я понимал, в чем мне нужно добавлять. В первую очередь это игра в обороне, и над этим я продолжаю работать. Нужно добавлять в активности, в агрессии, при игре в углах площадки. Необходимо во всем прогрессировать», — цитирует Мухамадуллина ТАСС.

В текущем сезоне 22-летний россиянин набрал 27 (6+21) очков в 44 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Он выступает в Северной Америке с 2022 года, но дважды отправлялся в аренду в «Салават Юлаев». В конце января хоккеист дебютировал в НХЛ в матче против «Баффало» (2:5).

В 2020 году «Нью-Джерси» выбрал Мухамадуллина под 20-м номером первого раунда драфта НХЛ.