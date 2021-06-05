«Вегас» вырвал победу у «Колорадо»

«Вегас» обыграл «Колорадо» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ (3:2). «Голден Найтс» в начале второго периода открыли счет, однако потом пропустили два гола. В конце встречи команда забросила еще две шайбы и одержала победу.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Эвеланш». Следующая игра состоится 7 июня.

НХЛ

Плей-офф

Западный дивизион

Второй раунд

Третий матч

«Вегас» — «Колорадо» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Карлссон — 3 (Пьетранджело, Мартинес), 24:38 — 1:0. Седерберг — 1 (Белльмар, Шервуд), 26:07 — 1:1. Рантанен — 4 (бол., Макар, Ландескуг), 45:04 — 1:2. Маршессо — 2 (Смит, Хэг), 54:42 — 2:2. Пачиоретти — 2 (Холден, Стоун), 55:27 — 3:2.

Вратари: Флери — Грубауэр (58:07).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 42 (14+10+18) — 20 (3+9+8).

Наши: — - Ничушкин (14.32/1/-2).

5 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 1-2.