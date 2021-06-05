Хитрый гол Маршессо из-за ворот «Колорадо»: форвард «Вегаса» забил рикошетом от Грубауэра
07:53
Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (3:2).
30-летний канадец забросил шайбу, находясь за воротами «Эваланша», благодаря рикошету от голкипера Филиппа Грубауэра.
Banked it in for a tie game! #StanleyCup pic.twitter.com/U0D6akINv0— NHL GIFs (@NHLGIFs) June 5, 2021
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня и начнется в 3:30 мск.
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