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Хитрый гол Маршессо из-за ворот «Колорадо»: форвард «Вегаса» забил рикошетом от Грубауэра

07:53
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Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (3:2).

30-летний канадец забросил шайбу, находясь за воротами «Эваланша», благодаря рикошету от голкипера Филиппа Грубауэра.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня и начнется в 3:30 мск.

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