Василевский о шатауте в четвертом матче с «Флоридой»: «Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский подвел итоги второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4-0 в серии).

«На самом деле в моем шатауте ничего особенного. Думаю, так играла вся команда в этих матчах. Постоянные блок-шоты, жертвы. Парни явно ломают кости, чтобы остановить шайбу. Большие усилия всех в нашей команде. Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

27-летний россиянин сделал шестой шатаут в матче, когда его команда побеждает в серии НХЛ. Это рекорд среди голкиперов лиги — по пять сухих матчей у Клинта Бенедикта и Криса Осгуда.

В финале Восточной конференции «Тампа» встретится с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).