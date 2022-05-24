Купер о выходе в полуфинал Кубка Стэнли: «Тампа» в числе величайших команд, которые играли в эту игру»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал победу над «Флоридой» (2:0) в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Подопечные Купера выиграли серию со счетом 4-0 и вышли в финал Восточной конференции, где встретится с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).

«Тампа» находится в числе величайших команд, которые играли в эту игру, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — Когда мы в плей-офф и выигрываем 10 серий подряд, это ставит нас в тройку лучших за все время».

«Тампа» выиграла свою 10-ю серию плей-офф подряд и повторила результат «Монреаля» (10 победных серий кряду с 1956 по 1960 год). Рекорд принадлежит «Айлендерс» — 19 победных серий кряду с 1980 по 1984 год.