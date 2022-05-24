Четверо россиян «Сент-Луиса» набрали 6 очков в серии с «Колорадо»

«Сент-Луис» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ уступил «Колорадо» со счетом 3:6.

Форвард «Блюз» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка. Четверо российских игроков «Сент-Луиса», в том числе Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Алексей Торопченко, в серии с «Эвеланш» набрали 6 (1+5) очков. Из них 5 (1+4) очков — на счету Барбашева.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 02.00 мск.