Василевский впервые в карьере пропустил три шайбы в первом периоде матча Кубка Стэнли

После первого периода в первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа» счет 3:1.

Как сообщает Sportsnet Stats, российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский впервые в карьере пропустил три шайбы в первом периоде матча плей-офф НХЛ.

Одну из шайб в ворота Василевского в сегодняшнем матче забросил его соотечественник Валерий Ничушкин, выступающий за «Эвеланш».