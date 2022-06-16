«Колорадо» — «Тампа»: Палат забросил с передачи Кучерова

«Тампа» сократила отставание в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо». Счет стал 3:2 в пользу «Эвеланш».

На 13-й минуте второго периода голом отметился Ондржей Палат. Ассистировал ему россиянин Никита Кучеров, который перед пасом исполнил эффектный финт. Для российского нападающего этот ассист стал 17-м в текущем плей-офф.