«Колорадо» — «Тампа»: Лехконен реализовал большинство после удаления Сергачева

«Колорадо» увеличил преимущество в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы». Счет стал 3:1.

На 18-й минуте первого периода «Эвеланш» реализовали большинство после удаления Энтони Cирелли и Михаила Сергачева. Голом отметился Арттури Лехконен. Для него это 7-я шайба в этом плей-офф НХЛ.