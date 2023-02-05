«Вашингтон» выложил милое фото Овечкина с детьми

Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала фотографию форварда Александра Овечкина с детьми после Матча звезд НХЛ.

«Овечкины завершают звездный уик-энд», — говорится в сообщении.

Александр Овечкин с сыновьями. ХК «Вашингтон»

Овечкин вместе с сыном и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби приняли участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова. По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.