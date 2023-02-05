Гущин набрал 21-е очко за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Абботсфорду» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Данил Гущин отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 43 матча в АХЛ, в которых набрал 21 (9+12) очко.