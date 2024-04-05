«Вашингтон» дома проиграл «Питтсбургу». Овечкин забросил одну шайбу

«Вашингтон» на своем льду потерпел поражение от «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Кэпиталз» проиграли четвертую встречу кряду.

Единственную шайбу хозяев забросил российский нападающий Александр Овечкин. Теперь у него в этом сезоне 60 (27+33) очков. Он является вторым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

«Вашингтон» с 82 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 81 очко.