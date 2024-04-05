Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

«Тампа» обыграла «Монреаль» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Он является лидером бомбардирской гонки с 133 (43+90) очками.

«Тампа» набрала 93 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 16-й строчке — 70 очков.