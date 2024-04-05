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Сегодня, 04:22

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 849-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 45 голов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

38-летний россиянин достиг отметки в 849 заброшенных шайб в 1419 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 45 шайб.

Список лучших снайперов в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 849 (1419)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Овечкин забросил 849-ю шайбу в НХЛ

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 849-го гола Александра
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 76 51 25 106
2 Каролина 75 47 28 101
3 Филадельфия 76 36 40 83
4 Вашингтон 74 36 38 82
5 Айлендерс 75 33 42 81
6 Питтсбург 75 34 41 79
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 75 25 50 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 76 44 32 103
2 Флорида 76 47 29 99
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 75 42 33 91
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 76 36 40 77
7 Оттава 74 33 41 70
8 Монреаль 74 29 45 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 75 47 28 100
3 Виннипег 75 45 30 96
4 Нэшвилл 75 43 32 90
5 Сент-Луис 75 40 35 84
6 Миннесота 74 36 38 82
7 Аризона 75 31 44 67
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 74 45 29 95
3 Вегас 75 42 33 92
4 Лос-Анджелес 75 39 36 89
5 Сиэтл 75 31 44 75
6 Калгари 74 34 40 73
7 Анахайм 76 25 51 54
8 Сан-Хосе 74 17 57 42
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Монреаль – Тампа-Бэй
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Оттава – Флорида
 - : -
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Коламбус – Айлендерс
- : -
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Каролина – Бостон
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5.04 02:00
Вашингтон – Питтсбург
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Нэшвилл – Сент-Луис
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Виннипег – Калгари
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Миннесота – Колорадо
 - : -
5.04 05:30
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Эдмонтон

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И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

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Зак Хаймэн

Эдмонтон

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Сэм Райнхарт

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И КН
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Луи Доминге

Рейнджерс

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